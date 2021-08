Cheburashka compie 55 anni: arriva il profumo dedicato a lui

Per il 55° anniversario della nascita di Cheburashka, il personaggio della letteratura sovietica per ragazzi diventato protagonista di una serie di film di animazione, lo studio Soyuzmultfilm lancerà un profumo dedicato al tenero animaletto.

Così come scrive la Tass citando l’ufficio stampa di Soyuzmultfilm, il profumo verrà presentato il 20 agosto.

“Per il 55° anniversario del famoso personaggio, presenteremo la marionetta originale di Cheburashka, utilizzata nei primi film, e lanceremo un profumo che porta il suo nome”, hanno fatto sapere dallo studio.

Chi è Cheburashka

“È un animaletto sconosciuto dalla scienza. E, nonostante non abbia fissa dimora, è straordinariamente attivo”: così è stato descritto dal suo creatore, Eduard Uspenskij. Il personaggio è apparso per la prima volta in un libro per bambini nel 1966. E ancora oggi, qualsiasi bambino russo conosce Cheburashka e il suo amico, il coccodrillo Gena.

Secondo Uspenskij, il nome di questo simpatico animaletto, arrivato dentro una cassa di arance, è nato casualmente. “Un amico mio aveva coniato il verbo ‘cheburazhnutsia’, per indicare una caduta, un ruzzolone. La parola mi è rimasta impressa e ho deciso di usare questo nome per il mio personaggio”.

In cinquant’anni Cheburashka è diventato un vero e proprio eroe nazionale. Gli sono stati dedicati monumenti di bronzo nelle città di Ramenskoe e Khabarovsk ed è stato anche la mascotte della selezione olimpica russa.

