Vladimir, Vera, Jurij: ecco quali sono i dieci nomi slavi più diffusi oggi in Russia

La maggior parte dei nomi russi più comuni al giorno d’oggi ha origini greche, o deriva comunque da nomi greci. Un fenomeno iniziato dopo che la Russia ha adottato il Cristianesimo, alla fine del X secolo: in quel periodo, alle persone battezzate venivano affidati i nomi della tradizione ecclesiastica bizantina.

Alcuni nomi molto diffusi, come Nikolaj, Aleksandr, Ekaterina e Elena, sono arrivati in Russia dalla lingua greca e dal latino. Anche il popolarissimo “Ivan”, considerato “molto” russo, ha origini ebraiche (così come Mikhail). Ad ogni modo, alcuni nomi slavi tradizionali sono sopravvissuti fino ad oggi e la gente continua ad usarli.

1 / Vladimir

Poiché fu il principe Vladimir il Grande a convertire l’antica Rus’ al cristianesimo, il suo nome è rimasto nella tradizione, diventando un nome di chiesa. Per molti secoli,

“Vladimir” veniva dato solo a duchi e principi, ma poi si è diffuso in tutta la nazione. Nel XX secolo, Vladimir è diventato uno dei nomi più popolari per i bambini.

2 / Boris

L'origine di questo nome non è chiara al 100%. Alcuni ricercatori attribuiscono la sua comparsa in Russia al sovrano Boris, del IX secolo, che battezzò la Bulgaria. Altri pensano che il nome possa arrivare dalla Mongolia, o essere la versione più breve del protoslavo “Borislav”. Boris era il nome di uno dei primi santi russi originali, il principe Boris, figlio di Vladimir, che battezzò la Russia.

3 / Gleb

Questo nome maschile deriva dallo scandinavo Guðleifr (“erede di Dio”). Ma poiché il principe Gleb fu battezzato insieme al fratello Boris tra i primissimi santi russi, il nome è nome nella tradizione della Chiesa russa.

4 / Slava

Quando sentite pronunciare questo nome, rizzate bene le antenne, perché può riferirsi a 10 nomi diversi! Jaroslav, Svjatoslav, Rostislav, Vjacheslav, Mstislav e Stanislav sono tra i tanti nomi che contengono la radice “Slava” (“gloria”, “lode” o “fama”). E Slava è la forma abbreviata di tutti quesit nomi!. Svjato-slav viene tradotto come “lode al santo”, Jaro-slav significa “fama luminosa”, Vjache-slav significa “grande fama” e così via. Questi nomi erano incredibilmente diffusi tra i principi russi medievali, ma sono molto popolari anche oggi. Questo nome può essere usato anche dalle donne, basta aggiungere la lettera “A” alla fine: Jaroslava, Vjacheslava, Miroslava, ecc.

5 / Jurij

Sorprendentemente, questo nome maschile russo è “parente” di Georgij, che, proprio come l'italiano Giorgio, deriva dal nome greco Georgios. Il film sovietico premio Oscar “Mosca non crede alle lacrime” (1980) racconta un episodio divertente che riguarda questo nome: un personaggio dice: “Georgij, che è Goga, che è Gosha, che è Jurij, che è Gora, che è Zhora…”. Gli slavi infatti adattarono il nome Georgij (che esiste anche nella lingua russa) a Jurij, perché all’inizio non riuscivano a pronunciare correttamente la “G”. Con il passare del tempo, questo nome ha dato origine a nuove versioni e una di queste è Jegor.

6 / Vsevolod

Questo nome maschile è composto da due parti: “vse”, che significa “tutto” e “volod”, che è una forma arcaica del verbo “vladet” (“avere”, “possedere”). Molti principi dell'antica Rus’ avevano questo nome e il rappresentante più famoso è il Gran Principe Vsevolod il Grande, vissuto tra l’XI e il XII secolo, che governava il Granducato di Vladimir-Suzdal. Oggi il caporedattore di Russia Beyond porta questo nome: Vsevolod Pulja!

7 / Oleg e Olga

Questo antico nome slavo deriva dai nomi scandinavi Helga (Olga, al femminile) e Helgi (Oleg, al maschile). Il primo Oleg della storia russa fu Oleg il Profeta, che governò l’antica Rus’ insieme a Igor, figlio del Rjurik Igor. La prima Olga fu la moglie di questo Igor, che in seguito divenne Santa Olga: fu la prima sovrana russa ad essere battezzata nel cristianesimo, e la sua decisione influenzò anche suo nipote, Vladimir il Grande.

8 / Svetlana

Gli storici si dividono sulle origini di questo nome femminile. Molto probabilmente fu inventato all'inizio del XIX secolo da un poeta di nome Aleksandr Vostokov; dopo di che si diffuse quando il poeta Vasilij Zhukovskij scrisse la sua ballata intitolata “Svetlana” (1813). “Svet” significa “luce”. Nel XIX secolo questo nome era spesso usato per battezzare navi e società, ma nel XX secolo è stato utilizzato ampiamente per le bambine. La figlia di Stalin, ad esempio, si chiamava Svetlana.

9 / Ljudmila

Questo nome femminile russo è composto da due parti: “Ljud” (“gente”) e “mila” (“gentile”), quindi si traduce letteralmente come “gentile con la gente”. Il nome ha origini slave (c'era anche la santa ceca Ludmila di Boemia, venerata dalla Chiesa ortodossa russa e dai cattolici romani). In russo, questo nome è diventato famoso dopo che il poeta Vasilij Zhukovskij lo ha utilizzato nuovamente, questa volta nella sua ballata “Ljudmila”, che è una libera traduzione del poema tedesco “Lenore” di Gottfried August Bürger. Un’altra famosa opera letteraria è il poema di Aleksandr Pushkin “Ruslan e Ljudmila”. Questo nome è diventato incredibilmente popolare nel XX secolo in tutta l'Unione Sovietica e può essere abbreviato in Ljuda e Mila.

10 / Vera, Nadezhda, Ljubov

Questi tre nomi femminili russi hanno la stessa origine: sono la traduzione russa dei nomi di tre sante martiri cristiane: Fede, Speranza e Carità (l’ultimo nome, Ljubov, si traduce dal russo come “amore”). Di solito sono venerate insieme alla loro madre Sophia (“Sapienza”), ma il nome Sophia è entrato nella lingua russa così com’è.

