I dieci articoli sulla lingua russa più letti nel 2021

Vi state avvicinando allo studio di questo idioma e siete alle prese con l’apprendimento del cirillico? Oppure sapete già parlare e desiderate migliorarlo? Abbiamo raccolto per voi i pezzi più letti dell’anno, per perfezionare la vostra conoscenza della lingua

1/ Dieci parole russe fondamentali per capire la Russia

Sapete cosa vuol dire “Toskà”? E “Blin”? Questi termini hanno suscitato la curiosità di molti lettori, e non a caso l’articolo è in vetta alla lista di quelli più letti del 2021. Conoscendo le precise sfumature di significato di questi termini, inizierete a padroneggiare le radici profonde e le basi filosofiche dell’identità nazionale.

2/ Come si dice “grazie” in russo

Il classico “spasibo” va sempre bene, ma esistono molte altre forme per esprimere gratitudine. Ve le abbiamo presentate in questo articolo, medaglia d’argento tra i pezzi più cliccati dell’anno.

3/ Ma cos’è precisamente la toska, quell’afflizione regina di tutti i sentimenti russi?

Il concetto è difficilmente traducibile. Il dizionario propone “ansia”, “angoscia”, “noia”, “nostalgia”, “senso di mancanza”, ma nessuna di queste parole è esaustiva. Abbiamo chiesto a russi e stranieri che hanno vissuto in Russia come la interpretano loro.

4/ I verbi di moto nella lingua russa: come usarli (senza impazzire)

In italiano si dice semplicemente “andare”. In russo, invece, esistono diverse opzioni di verbo, a seconda della direzione, della frequenza dell’azione e del mezzo di trasporto utilizzato. In questo articolo abbiamo cercato di chiarire alcuni punti di uno degli argomenti di grammatica più ostici che ogni studente di russo si ritrova ad affrontare.

5/ Hai un bel sorriso, baciami! 8 frasi d’amore in russo che potrete imparare in 5 minuti

Vi è mai capitato di ritrovarvi nella classica situazione in cui vi piacerebbe poter approfondire la conoscenza di un ragazzo o di una ragazza per le vie di Mosca... ma non sapevate cosa dire e soprattutto come dirlo in russo? Ebbene, queste semplici frasi fanno al caso vostro! Se state corteggiando qualcuno online, a distanza o di persona, verificate di conoscere tutte queste espressioni russe che vi torneranno utili per far sapere alla vostra dolce metà che... non potete fare a meno di lei!

6/ Le parole essenziali da sapere in russo

Per comunicare in maniera semplice con la gente del posto è sufficiente una manciata di parole. Certo, non potrete intavolare grandi conversazioni, ma almeno potrete ringraziare e chiedere aiuto. Ecco le dieci parole russe più utili per le situazioni di tutti i giorni.

7/ “Davaj”: la parola che i russi usano continuamente e con mille significati diversi

Per uno straniero che vive in Russia e che già è riuscito a superare gli scogli del cirillico e delle declinazioni, resta la prova più dura: capire in quale accezione sia stato usato questo termine ricorrentissimo.

8/ Imparate il russo con queste video-lezioni di epoca sovietica

Questi corsi di lingua russa per stranieri, girati negli anni ’70 per la tv sovietica, non solo vi aiuteranno a migliorare il vostro russo, ma vi permetteranno anche di visitare virtualmente le repubbliche sovietiche.

9/ Sette errori che potrebbero mettervi in serio imbarazzo quando parlate russo

State prendendo confidenza con la lingua? Attenzione a non inciampare in questi tranelli che vi faranno passare subito per neofita o per maleducato.

10/ Cinque app per imparare il russo gratuitamente

Vi state avvicinando allo studio di questo idioma e siete alle prese con l’apprendimento del cirillico? Ecco le indicazioni che fanno al caso vostro! Cinque applicazioni facili, dinamiche, divertenti e gratuite che vi aiuteranno a migliorare i vostri livelli di comunicazione.







