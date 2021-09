Parte la quinta edizione del master “Il russo per le imprese internazionali del Made in Italy”

Organizzato dall’Università Cattolica di Milano, punta a formare i professionisti che in futuro esporteranno il Made in Italy nella Federazione

Un percorso di studi specifico per formare i professionisti che esporteranno il Made in Italy in Russia: è il master organizzato dall’Università Cattolica di Milano, il primo in tutta Italia dedicato esclusivamente alle opportunità commerciali con la Federazione. Il corso si rivolge a candidati che vantano già una conoscenza avanzata della lingua russa, che verrà ulteriormente approfondita durante le lezioni.

Il percorso formativo punta a preparare gli studenti sulle materie chiave in ambito giuridico, economico e aziendale, indispensabili per operare in questo mercato chiave per l'export del Belpaese. L'Italia ha infatti solidi rapporti economici, culturali e di amicizia con la Russia, di cui è quinto fornitore con una quota di mercato del 4,5%. Il master propone quindi una serie di strumenti per creare strategie economico-commerciali per il business italiano, e garantisce uno stage in aziende che operano nel mercato russo.

Il percorso comprende lo studio approfondito delle seguenti materie: Lingua, cultura e civiltà russa, Economia delle imprese e dei mercati nei paesi russofoni, Diritto commerciale comparato, Marketing e comunicazione internazionale, Cross cultural management e Organizzazione aziendale, Tecnica degli scambi internazionali. Il master vanta inoltre importanti partnership con la Camera di commercio italo-russa, Confindustria Russia, l'Associazione imprenditori italiani in Russia e la High School of Economics di Mosca.

“Siamo molto orgogliose di questo master, giunto ormai alla sua quarta edizione - ha commentato la direttrice Anna Bonola -. In breve tempo ha ottenuto risonanza nazionale e gli studenti arrivano dai più diversi atenei italiani per godere di un'offerta formativa che, come dimostrano i numeri delle assunzioni dei nostri diplomati, sa rispondere alle esigenze delle imprese del Made in Italy”.

Il master inizierà a gennaio 2022 e terminerà a dicembre 2022; scadenza per le iscrizioni: 15 novembre 2021

