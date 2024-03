Perché le renne “fanno il girotondo”?

Questo peculiare movimento delle renne si chiama in russo “khorovod” (danza in cerchio simile a un girotondo) e ha effetti ipnotici. Gli animali si ammassano e cominciano a girare. I movimenti sono veloci e sincronizzati. Le renne “danzano” sia quando sono nella tundra a pascolare, sia quando si trovano dentro un recinto.

Questo movimento delle renne è segno di inquietudine. Gli animali cominciano a girare, quando avvertono la presenza di un predatore o, d’estate, quando vengono morsi dagli insetti. Le renne girano, aspettando la reazione del capobranco, ma poi si calmano. Nelle giornate calde, possono restare in movimento anche 12 ore, fino a quando non si stancano. Di solito si muovono in senso antiorario.

Le renne sono animali che vivono in branco, e imitano il capobranco, credendo sia la cosa più sicura da fare. Durante il girotondo, le renne che si trovano ai margini della massa, possono spostarsi gradualmente verso il centro. A questa “danza” partecipano almeno 20 animali.

Anche gli allevatori possono innescare il girotondo per convogliare la mandria dentro il recinto o catturare gli animali che intendono usare come renne da traino. Per far questo, fanno fare dei giri al capobranco che viene imitato dagli altri animali.

