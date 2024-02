Da Andy Warhol a Eduard Limonov: le celebrità mondiali negli scatti di Aleksandr Borodulin

Russia Beyond

Aleksandr Borodulin è figlio di un grande classico della fotografia sovietica: Lev Borodulin (1923-2018). Ma se il padre si concentrò in gran parte solo sulla fotografia sportiva, Aleksandr, nel corso della sua carriera, è riuscito a lavorare come reporter militare (raccontò la Guerra dello Yom Kippur) e come fotografo di moda, trovando pure modo di scattare nel genere erotico. I suoi lavori sono stati pubblicati su “Time”, “Vogue”, “Playboy”, “Sports Illustrated”, “Officielle” e altre prestigiose testate.

Questi e altri scatti sono visibili alla mostra “Postoronnie” (ossia “Estranei”) presso il Museo ART4 di Mosca dal 26 gennaio al 24 febbraio 2024. Per info.

