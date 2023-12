Chi erano i “peredvizhniki” nella pittura russa?

Russia Beyond

Savrasov, Shishkin, Surikov, Serov, Repin, Levitan, Polenov… Oggi, questi pittori sono considerati dei classici, ma c’è stato un periodo in cui furono considerati dei veri e propri ribelli, dei sovversivi dei principi accademici

Questi pittori volevano uscire dallo stato di dipendenza in cui l’Accademia li obbligava a permanere, imponendo limiti finanziari e tematici. Stanchi dei soggetti mitologici, biblici e storici allora ammessi, si dedicarono alle tematiche di “popolo e realismo”. Furono i primi a rappresentare la vita dei contadini e spesso lo fecero con una forte dose di critica sociale.

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Il gruppo fondò la “Compagnia delle esposizioni di arte itinerante”, da qui l'appellativo “peredvizhniki” che significa, appunto, “itineranti”.

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

La prima mostra si tenne nel 1871. In tutto, nell’arco della storia della Compagnia, durata cinquant’anni, si tennero 48 mostre, non solo a Mosca e San Pietroburgo, ma anche in molte altre città della Russia. I pittori guadagnavano, facendo pagare l’ingresso e vendendo i loro quadri.

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

LEGGI ANCHE: Quindici paesaggi russi di Isaak Levitan che dovete ammirare

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale