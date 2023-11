Pensi che “Kalinka” sia una canzone popolare russa? Ti sbagli!

Russia Beyond (Foto: Said Tsarnaev/Sputnik; Legion Media)

In realtà la musica russa più conosciuta al mondo ha un padre certo e si sa pure l’anno in cui la compose: il 1860

Pare che ci sbagliassimo tutti. La canzone russa più famosa di tutti i tempi non è frutto della creatività collettiva del popolo. La maggioranza degli studiosi ritiene che la canzone sia stata scritta nel 1860 dal compositore e folclorista Ivan Larionov (1830-1889), che in quel periodo viveva nella città di Saratov, sul Volga.

Vi era, in effetti, una canzone popolare dal titolo “Kalinushka s malinushkoj” dalla quale, probabilmente, Larionov avrebbe tratto ispirazione. Quest’ultima, registrata nel 1853, tuttavia non è affatto allegra e travolgente! Parla del marito di una giovane donna mai tornato a casa. In Urss, questa canzone veniva spesso eseguita in versione operistica.

Invece, “Kalinka” è diventata famosa in tutto il mondo nella versione arrangiata dal compositore Aleksandr Aleksandrov, eseguita dal Coro dell’Armata Rossa da lui diretto. Da quel momento furono in tanti a cantarla sia in Russia che all’estero.

La versione di “Kalinka” del gruppo pop Morandi ha totalizzato 128 milioni di visualizzazioni. È molto amata in Asia, in particolare in Cina e Giappone. Il video dei tifosi islandesi che cantano “Kalinka” è diventato virale, come anche quello del coro dell’Università di Yale, o quello dei tedeschi che la intonano all’Oktoberfest.



