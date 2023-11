Lo “Strano frutto” dell’arte contemporanea in mostra a Mosca

Che legame ha una patata con l’arte? Sorprendentemente, un legame significativo, come illustrato da questi artisti russi contemporanei. L’intreccio tra uomo e natura e le interpretazioni simboliche dei frutti nelle varie culture ed epoche costituiscono l’essenza della mostra in corso al Museo d’Arte Moderna di Mosca (MMOMA).

L’installazione di un peperoncino gigante in mostra è dell’artista Ekaterina Jakovleva ed è stata creata nel 2021. È intitolata “Peperoncino” ed è realizzata in chamotte (o grog, un’argilla calcinata ad alto contenuto di allumina). La scultrice ha creato un’intera serie intitolata “Frutti della terra”. Le opere di Ekaterina si trovano anche al Museo Statale Darwin (Mosca), oltre a far parte di collezioni private in Russia, Stati Uniti, Israele ed Europa.

Il “Dono d’oro” è un’opera d’arte di Vadim Grinberg che risale agli anni Ottanta. L’artista di Odessa ha ricevuto apprezzamento da parte di artisti molto noti, come Jeff Koons, David Hockney e Damien Hirst, tutti proprietari di opere di Grinberg.

“Il volo” di Andrej Grositskij può sembrare piuttosto confuso, ma le sue opere spesso raffigurano un singolo oggetto che esiste al confine tra realtà e fantasia. L’artista è spesso definito uno dei fondatori della pop-art russa. Attualmente, le opere di Grositskij sono esposte alla Galleria Tretjakov, al Museo russo, al Museo statale delle Belle Arti e in molti altri musei famosi.

Una serie intitolata “Stars and apples for Nina K.” di Vladimir Salnikov è dedicata alla sua ex moglie Nina Kotel, artista anche lei. Sono stati insieme per 35 anni e non erano solo una coppia, ma anche un duetto artistico.

Salnikov stesso ha iniziato come astrattista. In gioventù leggeva la rivista “America” e iniziò a creare opere astratte, ma i suoi genitori erano seriamente preoccupati per la salute mentale del figlio e pensavano che fosse impazzito.

L’artista Sergej Zarva interpreta le immagini del periodo sovietico nelle sue opere, come nel poster qui sotto. Un’altra caratteristica comune delle sue opere è l’amore per il ribaltamento dei personaggi: letteralmente così, a ben guardare.

Questo non è l’elenco completo degli artisti rappresentati alla mostra, che comprende anche opere di Pavel Leonov, Zurab Tsereteli, Robert Falk, Oleg Tselkov e molti altri.

Potete visitare la mostra “Странный фрукт” (Strannyj frukt”, ossia “Strano frutto”) / Weird Berry al MMOMA di Mosca fino al 10 dicembre 2023. Per info

