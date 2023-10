L’Ermitage vende gli affreschi della scuola di Raffaello in formato NFT

Russia Beyond

L’Ermitage ha messo in vendita gli affreschi del XVI secolo della sua collezione. Per 135.000 rubli (circa 1.320 euro al cambio di inizio ottobre 2023), chiunque può ora acquistare l’opera degli allievi di Raffaello… Tuttavia, non si tratta di una copia fisica, ma di una copia digitale, cioè di un token…

Il museo ha lanciato da tempo un progetto di digitalizzazione dei classici senza tempo e oggi sono disponibili per la vendita i token con tre affreschi appena restaurati: “Venere e Amore sui delfini”, “Venere che si toglie una spina dal piede” e “Venere e Adone” (quest’ultimo è già stato acquistato!).

“Venere e Amore sui delfini” dopo e prima del restauro Museo Ermitage, 2023 Museo Ermitage, 2023

Gli specialisti dell’Ermitage hanno impiegato cinque anni per restaurare gli affreschi, liberando lo strato di pittura colorata originale dai numerosi strati più tardi che avevano distorto la composizione dell’opera e persino il significato del soggetto. Ciò che rende unici i token è che contengono le immagini degli affreschi prima e dopo il restauro, cosa che non è possibile vedere fisicamente.

“Venere e Adone” dopo e prima del restauro Museo Ermitage, 2023 Museo Ermitage, 2023

“Noi dell’Ermitage siamo grandi fan dell’innovazione”, ha detto il direttore del museo Mikhail Piotrovskij. “Un altro progetto è dedicato all’utilizzo delle ultime tecnologie per sviluppare il lavoro del museo e creare prodotti completamente unici. Gli stadi intermedi degli affreschi, che vengono registrati solo durante le fasi di restauro e poi scompaiono, sono di per sé una storia straordinaria. Questo è lo scopo di questi nostri NFT: immortalare qualcosa di unico che materialmente non esisterà più”.

L’affresco noto prima del restauro come “Venere che si allenta il sandalo”, dopo il restauro è stato titolato ”Venere che si toglie una spina dal piede” Museo Ermitage, 2023 Museo Ermitage, 2023

I token possono essere acquistati da un numero limitato di persone, che ricevono i diritti digitali sugli oggetti d’arte NFT. Sono considerati uno strumento di investimento perché i proprietari di questi NFT unici possono non solo acquistare, ma anche scambiare e vendere i diritti digitali.

