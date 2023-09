Perché l’edificio del Ministero degli Esteri a Mosca è detto “monumento alla stupidità di Stalin”?

Questo edificio, uno dei sette grattacieli staliniani, in passato è stato considerato un miracolo tecnologico. Era stato possibile costruirlo in un quartiere storico ad alta densità di edificazione grazie ad una tecnologia all’epoca rivoluzionaria non dal basso verso l’alto, come normalmente accade, ma al contrario, dall’alto verso il basso.

Tuttavia, il fatto curioso è un altro. L’edificio del Ministero era l’unico dei sette grattacieli senza la stella a cinque punte e con una "falsa guglia”. Il progetto iniziale, in effetti, non la prevedeva, ma pare che Stalin volesse che l’edificio assomigliasse ai grattacieli americani, pertanto ordinò di erigere una guglia.

i scelse una soluzione elegante: una guglia in versione “leggera” realizzata con fogli di compensato. La struttura pesava comunque 350 tonnellate ed era molto instabile, metterci sopra una stella era impensabile.

Pavel Balabanov/Sputnik Pavel Balabanov/Sputnik

Dopo la morte di Stalin, l’architetto dell’edificio, Mikhail Minkus, chiese a Khrushchev di smantellare la guglia pericolante, richiesta a cui pare che il segretario del partito abbia risposto: “che resti come monumento alla stupidità di Stalin”.

Natalia Garnelis/TASS Natalia Garnelis/TASS

La guglia è stata sostituita con una struttura nuova soltanto nel 2016; quella storica è stata tagliata in pezzettini che tutt'oggi vengono regalati agli ospiti del Ministero.





LEGGI ANCHE: Le Sette Sorelle di Stalin: il Ministero degli Affari Esteri e la sua falsa guglia (FOTO)

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale