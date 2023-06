Questo artista russo è il Banksy del ricamo

Un giovane di San Pietroburgo ha trasformato i ricami in street art. Realizza immagini piene di sentimento e le appende per strada

Aleksandr Braulov è allo stesso tempo un artista di successo con mostre personali, un analista di Rosneft e il comproprietario dello studio di design 52factory. Ricama edifici sovietici, ricordi della propria infanzia, fotogrammi di film di registi russi e modi di dire familiari a tutti.

Il suo primo ricamo l’ha fatto all’asilo

In un’intervista a “The Art Newspaper – Russia” Aleksandr ha affermato di aver provato per la prima volta a ricamare mentre frequentava l’asilo: alla sua classe veniva insegnato il ricamo su schemi. Per tanti anni poi non lo ha più fatto, finché al terzo o quarto anno di università ha provato di nuovo a ricamare, semplicemente perché gli mancava un’attività creativa nella vita.

Successivamente, Aleksandr e la sua futura moglie hanno iniziato a dedicarsi alla “mail art”: l’invio per posta di lettere e oggetti d’arte o la trasformazione della lettera stessa in un oggetto d’arte. In quel periodo l’artista ha creato il progetto di mail art “150 volti ricamati”. Ed è allora che è arrivato al ricamo.

Retaggi dell’avanguardia e del cinema russo

Una delle trame più frequenti delle opere di Aleksandr è il modernismo architettonico sovietico. Ricamando edifici sovietici, l’artista cerca di trasmettere l’idea del loro valore e della necessità di preservare simili edifici non replicabili. Ora l’artista ha circa 240 opere del genere.

Un altro tema ricorrente delle sue opere è il cinema russo. Ricama scene espressive dei film dei registi contemporanei.

Scene di vita quotidiana

Sotto le sue opere dedicate alla vita quotidiana Aleksandr mette queste parole chiave: nonna si compra da mangiare, ragazza sull’altalena, bambini in slitta vicino a un pupazzo di neve…

Molte opere dell’artista sono dedicate ai bambini, e questo non è solo un tentativo di evocare sentimenti nostalgici nello spettatore. Aleksandr sceglie appositamente trame affettuose e ingenue in modo che si abbia la sensazione che il ricamo sia stato fatto da lui all’età di sei anni.

Ricami per le strade

Spesso Aleksandr affigge le sue opere a Kolomna, un quartiere di San Pietroburgo. Per non danneggiare gli edifici, cerca di mettere i ricami solo su vecchi annunci e manifesti. Di solito per l’affissione l’artista sceglie immagini positive con storie che tirano su il morale o citazioni famose di cartoni animati sovietici, canzoni e poesie.

Inoltre, Aleksandr non è per niente contrario al fatto che i ricami vengano portati via dalle persone che li trovano. Tanto, in ogni caso non durano a lungo all’aperto: in tali condizioni i fili sbiadiscono e si spezzano.

Grande formato

Non tutti i ricami di Aleksandr sono piccoli. Ha anche tele di grandi dimensioni: “Sii forte e buono” è 2,5x1,45 metri e “Non aver paura di niente” 1,4x2,4 m.

Una nuova opera di grande formato di Aleksandr potrà essere vista a Mosca alla Biennale di arte di strada “Artmosfera” (31 maggio-31 luglio).

