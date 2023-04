Vladimir Ljubarov, l’elegia della campagna russa tra primitivismo e stampe popolari (QUADRI)

Russia Beyond

Nel 1991 l’artista Vladimir Ljubarov (1944-) ha acquistato una casa nel villaggio di Peremilovo, non lontano da Mosca. Si è innamorato subito del romanticismo del villaggio e ha realizzato un’intera serie di dipinti su Peremilovo, ispirati alla gente e alla realtà locale. All’inizio, gli abitanti di Peremilovo non capivano perché l’artista non dipingesse bei fiori ma “uomini ubriachi e donne grasse”. Ma quando hanno scoperto che le opere di Ljubarov sono esposte all’estero, hanno smesso di indignarsi.

I suoi personaggi guardano le stelle, abbracciano le loro mogli, fanno i lavori di casa e festeggiano nel loro villaggio, spesso senza alcun motivo.

L’artista ammette che per lui il lubok, le stampe popolari russe con racconti e notizie sotto forma di vignette con didascalie, è stato un elemento di grande ispirazione e lo considera un oggetto assoluto di orgoglio nazionale, al pari dell’arte “alta”. I dipinti di Ljubarov sono nati dal lubok russo e dall’amore dell’artista per il primitivismo.

Concorso di bellezza, 2013

Contatto, 2019

Inizio della primavera, 2014

La lunga attesa, 2015

L’ospite africano si allena con gli abitanti di Peremilovo, 2022

Conferenza sui fenomeni paranormali, 2012

I lunatici, 2006

Fuoco, 2009

Nadja chiede a Kolja di volare, 2015

L’alba nel villaggio Verkhnije Petushki, 2022

Villaggio di Kapustino, 2020

La mostra “Vladimir Ljubarov. Kolja vede con il suo terzo occhio” è visitabile fino al 30 luglio 2023 presso la Galleria ARTSTORY di Mosca

