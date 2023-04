Elizaveta Kokoreva, ecco chi è la nuova prima ballerina del Bolshoj (FOTO)

Russia Beyond

Elizaveta Kokoreva è un esempio di invidiabile e rapida progressione di carriera. Si è diplomata all’Accademia statale di coreografia di Mosca nel 2019 (dove ha vinto importanti concorsi internazionali fin dal primo anno), e dopo il diploma è stata immediatamente ammessa alla Compagnia di Balletto del Bolshoj.

Le sono stati subito affidati ruoli di primo piano. Alla fine della stagione 2021-2022 era stata elevata al rango di prima solista, e, nel 2023, all’età di 22 anni, è già diventata prima ballerina.

I suoi ruoli preferiti sono Swanilda in “Coppélia, ou La fille aux yeux d’émail” (“Coppélia, o La ragazza dagli occhi di smalto”), Maria ne “Lo Schiaccianoci” e la bella Kitri (Quitera) nel “Don Chisciotte”. Ha sempre sognato di ballare quest’ultimo ruolo e proprio per questo è diventata una ballerina di danza classica. Ricopre i ruoli principali anche nella “Giselle” e ne “La Sylphide”.

La giovane ballerina non ha tanto tempo libero, ma Elizaveta ammette che ogni apparizione sul palcoscenico è per lei “pura felicità”. E anche se a volte sente il peso della routine andando al lavoro, in sala è sempre ispirata.

Un tempo ai ballerini servivano anni per ottenere i ruoli da protagonista. Passavano tantissimo tempo ad affinare la loro tecnica e cercando di raggiungere la perfezione. Elizaveta appartiene a una nuova generazione di ballerini di danza classica che hanno bisogno di molto meno tempo per essere pronti e raggiungere il top della carriera. Uno dei segreti sta nelle possibilità tecniche. I giovani ballerini lavorano molto con i video, si filmano, vedono i difetti da tutte le angolazioni e possono correggere gli errori da soli.

Elizaveta è molto attiva sui social media e condivide il dietro le quinte e le foto delle prove, gli scatti di scena, ma anche i rari momenti di riposo.



