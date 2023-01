Musica, l'Accademia Gnesin di Mosca apre le porte agli studenti italiani

L'Accademia Russa di Musica Gnesin di Mosca apre le porte agli studenti italiani. L’ente, considerato il più grande istituto musicale della Russia, ha presentato il programma di cooperazione e scambio internazionale lunedì scorso nella Casa Russa a Roma.

Galina Majarovskaja, presidente dell'Accademia, ha dichiarato al corrispondente della TASS che la loro cooperazione internazionale non è stata interrotta. "La nostra cooperazione internazionale non si è interrotta né ora né durante la pandemia, abbiamo continuato a organizzare vari festival, scuole d'arte, seppur in formato online. Recentemente siamo stati in Serbia, Ungheria e Parigi per presentare i nostri programmi rivolti agli studenti stranieri", ha detto.

I corsi, della durata di circa una settimana, si tengono in diversi Paesi, presso le istituzioni partner, con la partecipazione dei docenti dell'Accademia. In Italia, ad esempio, il partner storico dell'Accademia è il Conservatorio di Parma. "Abbiamo circa 40 accordi con altri istituti di formazione musicale in Europa, e queste relazioni non sono state interrotte", ha aggiunto Majarovskaja.

Secondo il rettore Aleksandr Ryzhinskij, l'Accademia è l'unica scuola che offre uno spettro completo di formazione musicale, dal canto alla gestione musicale, dalla produzione all'ingegneria del suono. "Abbiamo più di 3.000 studenti, compresi quelli provenienti da 31 Paesi", ha detto.

La Casa Russa di Roma ha ospitato le esibizioni di molti rinomati artisti legati all’Accademia, come il pianista Aleksej Wacker, diplomato all'Accademia russa Gnesin, e il mezzosoprano Elena Dyadyanova, anche lei diplomata e attuale docente senior dell'Accademia.

