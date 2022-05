Venti poster di propaganda sovietica che esaltano il lavoro nei campi

La Russia è sempre stata un Paese prevalentemente agricolo, fino alla Rivoluzione del 1917, che ha causato un forte terremoto nel settore. E così i bolscevichi, da poco saliti al potere, avviarono una campagna di propaganda per promuovere l’agricoltura e il sistema agricolo collettivo, passato alla storia come Kolkhoz

Prima della Rivoluzione del 1917, la Russia era un Paese prevalentemente agricolo. Ma il colpo di Stato, la conseguente guerra civile e l'industrializzazione forzata causarono non pochi problemi al settore. Con i contadini che iniziarono a trasferirsi in massa nelle grandi città, i campi furono abbandonati, perché non vi erano ormai più braccianti che si occupassero del raccolto. Ciò causò una grossa carestia, che spinse le autorità ad applicare metodi duri e a introdurre tessere per la razionalizzazione del cibo.

Perciò partì una grande campagna di propaganda per promuovere il lavoro nei campi, lo sviluppo delle terre vergini, la cura del raccolto, del bestiame e di altri animali. Questa propaganda puntava inoltre a promuovere il sistema agricolo collettivo (Kolkhoz), in modo che tutti i ricavi del raccolto andassero rigorosamente allo Stato e non rimanessero agli agricoltori privati.

1/ Compagno, unisciti al nostro Kolkhoz!

2/ Non un solo ettaro di terra non seminata!

3/ Kolkhoz e agricoltori! Consegnate per tempo il pane allo Stato!

4/ Le donne nei Kolkhoz sono una grande potenza! J. Stalin

5/ Seminare in tempo significa raccogliere una montagna di grano

6/ Perché c'è un ricco raccolto? Grazie ai fertilizzanti minerali

7/ Raccogliere il raccolto in tempo e senza perdite!

8/ Uomini e donne del Kolkhoz! Rafforzate l'amicizia del popolo sovietico attraverso il lavoro socialista!

9/ Più maiali, più carne!

10/ Se avete del mangime nella fattoria, il bestiame non avrà paura dell'inverno!

11/ Se si nutrono bene gli animali, aumentano di peso!

12/ Più verdura e frutta alle città e ai centri industriali sovietici!

13/ Più girasoli, più olio! (Nel 1950 raccoglieremo 3,7 milioni di tonnellate di olio di girasole)

14/ Un buon allattamento produce buoni vitelli!

15/ Raccolto d'oro alla terra natia!

16/ Coltivate il mais! E competete per i più alti livelli di raccolto!

17/ Da un ettaro otteniamo non meno di 18-20 tonnellate di patate!

18/ Lattaie, otteniamo un'alta produzione di latte da ogni vacca!

29/ Allevatore, lavora sodo e la gente ti sarà grata!

20/ Operatori agricoli al 22° Congresso del Partito Comunista: Glorificheremo la patria con il lavoro!

