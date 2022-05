Roma: in piazza per la cultura, contro ogni forma di discriminazione

Russia Beyond

Una manifestazione contro la “cancellazione della cultura russa” e contro “ogni forma di discriminazione”. È l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Amici della Grande Russia”, che scenderà in Piazza dei Santi Apostoli a Roma il 12 maggio 2022, dalle ore 11 alle 14.

“La cultura è quanto concorre alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale e morale e all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella società. La cancellazione della storia e della cultura in generale rappresenta una generazione sociale che costruisce muri ideologici e non ponti di dialogo”, ha dichiarato Leo Maria Galati, responsabile Affari Istituzionali dell’associazione, fondata nel 2014 da Julia Bazarova (segretario generale) e da Paolo Dragonetti de Torres Rutili (vice-presidente) con l’obbiettivo di promuovere i rapporti culturali tra l’Italia e la Russia.

“La cultura non ha frontiere, lingue né colore di pelle; la cultura russa fa parte della cultura mondiale”, ha detto Bazarova. “Solo con la ragione si può arrivare alla pace, e la ragione ha bisogno di una profonda conoscenza culturale per esprimersi”, le fa eco Dragonetti de Torres.

Come si legge in un comunicato, l’associazione invita dunque tutte le associazioni legate alla cultura, ma anche scrittori, poeti, letterati, intellettuali di ogni genere, a unirsi alla manifestazione senza lo sfoggio di bandiere russe per mantenere l’indipendenza della manifestazione.

