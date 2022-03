Il Caucaso del Nord raccontato dai pittori russi

“Cime innevate e ghiacciai, ora coperti da un banco di nuvole in movimento, ora brillanti sotto l’azzurro del cielo; gole, precipizi e scogliere illuminate dal bagliore incandescente del tramonto; vaste colline di steppe, come onde ghiacciate coperte di azalee…”. Così il famoso artista russo Apollinarij Vasnetsov parlava del Caucaso del Nord. Una terra dalla bellezza mozzafiato, incastonata tra montagne e vallate.

Questa regione fu fonte d’ispirazione per molti pittori, come Boris Kustodiev, che disse: “Quando si arriva al fiume, in lontananza [si scorgono] montagne con serpentelli bianchi sulle loro cime: è la neve. Sotto, un fitto bosco di platani, querce con cespugli di rododendri rossi e azalee che profumano fino a far girare la testa; e ancora più in basso, ruscelli che corrono con un fondo di pietre multicolori…”.

I russi arrivarono nel Caucaso all'inizio del XVIII secolo e dovettero difendere il loro diritto su questa terra per i due secoli successivi, combattendo contro l'Impero Ottomano e l'Iran. Si scontrarono inoltre con la resistenza di alcune tribù locali, come l'Imam Shamil, leader del cosiddetto Imamato del Caucaso del Nord.

La guerra contro i condottieri del Caucaso del Nord durò quasi mezzo secolo e terminò nella metà degli anni ‘60 dell’Ottocento. I pittori dell’epoca furono più volte mandati sul posto per rappresentare sulla tela non solo le bellezze di quella regione, ma per narrare anche gli eventi crudeli e fatali che segnarono la storia.

Ivan Ajvazovskij. Vista del Caucaso con il monte Kazbek in lontananza, 1868

Franz Roubaud. Cosacchi vicino a un fiume di montagna, 1892

Arkhip Kuindzhi. Gola di Daryal, 1890

Vasilij Vereshchagin. Monte Kazbek, 1897-1898

Aleksandr Kiselev. Bosco di montagna, 1890

Grigorij Gagarin. Campo estivo del reggimento dei dragoni di Nizhnij Novgorod a Kara-Agach, 1840

Lev Lagorio. Sulle montagne del Caucaso, 1879

Konstantin Filippov. Il cavaliere del Caucaso, 1800

Grigorij Gagarin. Raccolta del grano nel Caucaso del Nord, 1840

Arsenij Meshcherskij. Sentiero di Montagna. 1887

Aleksandr Kiselev. Sulle montagne del Caucaso. 1906

Grigorij Gagarin. Battaglia tra le truppe russe e i circassi ad Akhatl, 8 maggio 1841, 1841-1842

Mikhail Lermontov. Pjatigorsk, 1837-1838

Lev Lagorio. Lago di montagna, 1852

Polidor Babaev. Assalto alla fortificazione di Akhty, 1860

Ivan Ajvazovskij. Vicino al Caucaso, 1885

Ilja Zankovskij. Mattino di gelo, anni ‘80 dell’Ottocento

Mikhail Lermontov. Vista del Caucaso. Il Monte Elbrus all'alba. 1837-1838

Grigorij Gagarin. L'incontro del generale Klughi von Klugenau con Shamil nel 1837, 1849

Ivan Aleksandrovskij. Vista di Gunib, 1859

Evgenij Lansere. Natura morta del Caucaso, 1918

Konstantin Filippov. Scena rurale caucasica, anni ‘50 dell’Ottocento

Ivan Ajvazovskij. Catene delle montagne del Caucaso. Vista dalle montagne Karanai a Temir-Khan-Shura sul Mar Caspio, 1869

Konstantin Korovin. Nel Caucaso. Escursionisti seduti, 1889

Theodor Horschelt. Assalto alle fortificazioni di Gunib, 1867

Peter Gruzinskij. La fuga dei montanari all’avvicinarsi delle truppe russe, 1872

Lev Lagorio. La gola del Caucaso, 1893

Ivan Ajvazovskij. La gola di Daryal in una notte di luna, 1868

Said-Khusein Bitsiraev. I vecchi, 1988

Lemi Abayev. Dhikr, 1991.

