Le straordinarie illustrazioni della Divina Commedia in mostra a Mosca

Venti litografie dell’edizione monumentale della “Divina Commedia” realizzate dal pittore italiano Amos Nattini (1892-1985): sono le affascinanti opere esposte nella mostra “Un mirabile Inferno. Dante illustrato da Amos Nattini”, aperta al pubblico russo dal 26 febbraio 2022 nella biblioteca moscovita N. 183, intitolata a Dante Alighieri (Ul. Stroitelej, d.8, k. 2, stazione della metropolitana “Universitet”).

L’edizione monumentale della Divina Commedia, alla quale il pittore - famoso proprio per aver illustrato il capolavoro dantesco - lavorò per oltre 20 anni, è composta da 3 libri: “Inferno”, “Purgatorio” e “Paradiso”, delle dimensioni di 82 x 65 cm con il peso di 27 kg ciascuno. I libri furono pubblicati in appena 1.000 copie tra il 1931 e il 1941; ma la preparazione dell’edizione iniziò molto tempo prima.

Ognuno dei 100 canti dell’opera è stampato su due tavole in carta di puro straccio di Fabriano ed è accompagnato da un’illustrazione a tutta pagina. Le illustrazioni dei primi 17 canti dell’Inferno che costituiscono la mostra provengono da un particolare esemplare del libro, probabilmente una prova di stampa, che è stato inaspettatamente ritrovato nei fondi della Biblioteca della Farnesina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La Biblioteca della Farnesina ha dedicato la mostra delle illustrazioni di Amos Nattini al 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri che si è celebrato lo scorso anno. Dopo l’esposizione a Roma (presso la sede del Ministero degli Affari Esteri), la mostra ha iniziato il suo viaggio, per presentare al mondo il lavoro di Amos Nattini e far conoscere l’attività della Biblioteca della Farnesina.

Le date moscovite della mostra sono dedicate al Dantedì che si celebra il 25 marzo: secondo gli studiosi, proprio in questo giorno iniziò la discesa mistica di Dante nell’Inferno. Per questa memorable data la sede dell’esposizione - la biblioteca N. 183 di Mosca intitolata a Dante Alighieri - proporrà vari e interessanti eventi.

All'inaugurazione dell’evento parteciperanno i rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, i curatori della mostra Domenico Iuorio e Isabella Proia, l’autrice del libro “Il culto di Dante Alighieri e la cultura d'Italia nel primo terzo del XX secolo” Irina Emelyanova, e il professore dell'Università Statale di Mosca e addetto della Biblioteca Dante Alighieri Evgenij Dobrov.

La mostra è organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Mosca.

