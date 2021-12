I dieci articoli di cultura più letti nel 2021

1/ I cinque più grandi capolavori di Dostoevskij, che sono raffinatissimi trattati di psicologia

Pavel Derevyanko, Sergej Gorobchenko, Aleksandr Golubev, Anatolij Belyj e Sergej Koltakov interpretano "I fratelli Karamazov" Yurij Moroz/Colibri Studio production, Central Partnership, 2009 Yurij Moroz/Colibri Studio production, Central Partnership, 2009

Immenso, geniale. È Fjodor Dostoevskij, uno degli scrittori che hanno reso grande la letteratura russa. Pochi autori hanno saputo come lui indagare i meandri della mente umana e scavare così a fondo nella miseria e nella sofferenza. In questo articolo, in cima alla lista dei testi più letti del 2021, vi abbiamo presentato i suoi libri più geniali.

2/ Ermitage: durante il restauro di un abito dei Romanov spunta una caramella… e l’addetta la lecca!

Medaglia d’argento per questa notizia che ha fatto il pieno di click: durante il restauro di un vestito appartenuto alla granduchessa Ksenia Aleksandrovna, è venuta alla luce una sorpresa davvero straordinaria! E la reazione dell’addetta del museo Ermitage che stava eseguendo il lavoro è stata a dir poco imprevista!

3/ Errori storici a raffica: ecco perché la sesta stagione di “Vikings” non va presa troppo sul serio

History Channel, 2019 History Channel, 2019

Al terzo posto della lista dei pezzi più letti del 2021 troviamo questo articolo dedicato alla famosa serie tv… che è piena di imprecisioni storiche! ​​Probabilmente perché le vicende narrate si spostano nei territori dell’Antica Rus’, e, si sa, quando c’è di mezzo la Russia, gli sceneggiatori occidentali amano prendersi più licenze poetiche…

4/ Il riccio nella nebbia, quel capolavoro d’animazione e filosofia che tutti dovrebbero vedere

Jurij Norshtejn/Soyuzmultfilm, 1975 Jurij Norshtejn/Soyuzmultfilm, 1975

Realizzato da Jurij Norshtejn, uno dei più grandi maestri del cinema d'animazione russo, è una metafora della vita, un’allegoria della lotta che ognuno di noi intraprende contro la paura e la solitudine. Un viaggio tra la curiosità e l’incertezza, in uno stato di perpetuo smarrimento… Non stupisce che questo articolo, dedicato al capolavoro d’animazione sovietico, sia in vetta ai pezzi più apprezzati dell’anno.

5/ Otto parole russe intraducibili in italiano

Grigorij Avoyan Grigorij Avoyan

Sono termini che riflettono la vera essenza dello spirito russo e per questo difficili da tradurre. E hanno suscitato la curiosità di moltissimi lettori. Se ancora non lo avete letto, è giunto il momento di farlo.

6/ Ecco il sito che raccoglie centinaia di film russi da vedere gratis online e con i sottotitoli

Vladimir Menshov/Mosfilm,1995 Vladimir Menshov/Mosfilm,1995

In questo periodo di limitazioni causa Covid, le Feste spesso si passano sul divano, davanti a un bel film. In questo articolo molti lettori hanno trovato la pellicola giusta da guardare. Il progetto di cui parliamo nel pezzo è stato realizzato da un ragazzo che ha raccolto decine e decine di pellicole russe e sovietiche, mettendole a disposizione del pubblico legalmente. I film sono accompagnati dai sottotitoli in inglese e, in alcuni casi, anche in altre lingue. Buona visione!

7/ L’assedio di Leningrado raccontato in quindici strazianti dipinti

I quadri che trovate in questo articolo ben raffigurano uno dei più lunghi e terribili assedi della storia dell’umanità, iniziato l’8 settembre 1941…

8/ I maestri della musica classica russa

Mikhail Glinka ritratto da Ilya Repin Wikipedia Wikipedia

I compositori russi appartengono da sempre al firmamento internazionale della musica classica. Alcuni di loro hanno dettato i canoni del genere; altri, al contrario, si sono accaniti a infrangerli o hanno conservato nelle loro opere le melodie della tradizione popolare russa e rielaborato la musica medievale; altri ancora hanno cercato i suoni del futuro. In questo articolo abbiamo proposto un mini-viaggio nell’universo dei più celebri compositori russi: da Mikhail Glinka ad Alfred Schnittke.

9/ Le cinque leggendarie canzoni russe che tutti conoscono nel mondo

Continuiamo a parlare di musica, con le canzoni russe più famose al mondo! Sicuramente le avrete sentite e canticchiate... Ma sapete la storia di Kalinka, Katjusha, Kazachok, Trololo? E ricordate il bacio delle t.A.T.u? Ne abbiamo parlato in questo pezzo.

10/ I dieci più importanti poeti russi e i loro versi che non potete non conoscere

Anna Akhmatova Museo russo Museo russo

Le poesie sono sempre difficili da tradurre, e quelle russe ancor di più. In questo articolo vi abbiamo presentato i versi più emozionanti. Buona lettura!







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale