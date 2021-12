Da Firenze alla Biblioteca Rudomino di Mosca un busto in marmo di Dante

Da Firenze a Mosca sulla rotta di Dante, della cultura, del dialogo tra i popoli e dalla valorizzazione dei territori. La prestigiosa Biblioteca Statale di Letteratura Straniera “M. I. Rudomino” di Mosca accoglie ora nelle sue sale di lettura un busto di Dante in marmo “bianco” di Carrara, dell'artista Dino De Ranieri, dono della Fondazione Romualdo Del Bianco di Firenze. La cerimonia di svelamento del busto, inserita nelle iniziative patrocinate dal MIBACT per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante e che al contempo ha voluto celebrare il 100 anniversario della fondazione della biblioteca russa, si è tenuta in concomitanza con l’inaugurazione della mostra interattiva itinerante “Florence in the World” (Firenze nel mondo), messa a punto dal Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue.

La cerimonia è iniziata con il saluto della vice ministra per la Cultura della Federazione Russa Olga Yarilova e di Giorgio Starace, ambasciatore d’Italia a Mosca. Sono intervenuti anche Pavel Leonidovich Kuzmin, direttore generale della Biblioteca Rudomino, Alessandro Salacone per la Società Dante Alighieri di Mosca e Zhanna Klyshko, direttrice della Rudomino Academy.

A seguire si è tenuta la firma di un Memorandum di Cooperazione tra la Fondazione Romualdo Del Bianco e la Biblioteca Statale Regionale Scientifica di Novosibirsk, prossima sede della mostra su Firenze.

Nell’ottobre del 2008 la Biblioteca Rudomino è stata la prima istituzione culturale a ricevere dalla Fondazione Romualdo Del Bianco un busto in marmo raffigurante Leonardo da Vinci. Da allora è stato avviato un programma di donazioni di opere in marmo raffiguranti illustri personaggi italiani (Leonardo, Michelangelo, Galileo), con lo scopo di consolidare il legame culturale e di collaborazione con la Fondazione con istituzioni di tutto il mondo. Il programma è arrivato alla 17° donazione in 13 Paesi.

“Non potevamo celebrare Dante senza una mostra dedicata alla sua città e che, per la nostra Fondazione e il suo Movimento Life Beyond Tourism, rappresenta la prima importante iniziativa dopo un lungo periodo di isolamento che tutti noi abbiamo sofferto - ha detto Carlotta Del Bianco, Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco e del Movimento LBT-TTD -. Parafrasando l’opera del Sommo Poeta, con la mostra ‘Florence in the World’ usciamo oggi dall’Inferno della chiusura causata dal Covid e ricominciamo ‘a riveder le stelle’ della collaborazione internazionale e del dialogo interculturale, da sempre missione della nostra Fondazione”.

La mostra, presentata e lanciata da Firenze a febbraio 2021, è già stata esposta a Riga (Lettonia), Lodz (Polonia), Bratislava, Trencin (Slovacchia), Ivanovo, Ulyanovsk, Volgograd, Tambov, Mosca (Russia), Almaty (Kazakhstan), Bishkek (Kyrgyzstan), Kyoto (Giappone), Udaipur, Jaipur (India), Taipei (Taiwan), Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia), e prossimamente sarà anche in Lituania, Equador, Portogallo, Marocco e in molti altri paesi.

“Lo scopo della mostra è duplice - ha proseguito Del Bianco -. In primo luogo, illustrare Firenze soffermandosi sugli aspetti meno iconici della sua cultura, ma che rappresentano il vero spirito identitario. Aspetti che il visitatore dovrebbe conoscere per capire veramente l’anima culturale intima della città e a diventarne esso stesso un ‘residente temporaneo’, secondo la filosofia Life Beyond Tourism. In secondo luogo, invitare tutte le istituzioni che ospitano la mostra a fare lo stesso, ossia interpretare e rappresentare il loro territorio con i propri occhi e a produrre anch’essi una mostra che serva ad accogliere e condividere col visitatore la propria identità”.

