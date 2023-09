Bolshoj: il fotografo di Pavarotti Sasha Gusov racconta il dietro le quinte degli spettacoli

Tensione e adrenalina, sudore e passione. Il fotografo russo, che per anni ha lavorato anche a fianco del grande tenore italiano, ha immortalato i ballerini del teatro moscovita dietro le quinte

Quando decise di lasciare la Russia, negli anni Novanta, Sasha Gusov aveva in tasca solo dieci dollari. Nella sua condizione di immigrato clandestino a Londra, l’unico lavoro che riuscì a trovare fu quello di cameriere

Sasha Gusov Swan Lake. Backstage. London, 2016 Sasha Gusov Swan Lake. Backstage. London, 2016

Il giorno in cui la Royal Albert Hall di Londra ospitò uno spettacolo del corpo di ballo del Bolshoj, Gusov si recò a teatro e si rivolse direttamente al regista, Jurij Grigorovich, presentandosi come fotografo russo. All’epoca egli non era ancora fotografo

Sasha Gusov Swan Lake. London, 2016 Sasha Gusov Swan Lake. London, 2016

Gusov chiese così il permesso di fotografare lo spettacolo del Bolshoj. Con sua grande sopresa, Grigorovich acconsentì. Le foto di quel balletto furono pubblicate sul The British Journal of Photography e convertirono Sasha Gusov in un acclamato fotografo

Sasha Gusov Nina Kaptsova. Corsaire. London, 2016 Sasha Gusov Nina Kaptsova. Corsaire. London, 2016

Da quel momento, Gusov ha immortalato decine di politici, attori, musicisti e celebrità di fama mondiale. È stato il fotografo personale dell’attore Ewan McGregor e del tenore Luciano Pavarotti

Sasha Gusov. Backstage. London, 2013 Sasha Gusov. Backstage. London, 2013

Le sue foto sono state stampate su importanti giornali, fra cui The Guardian e The Wall Street Journal e Gusov è stato inserito nella lista “TopFoto” dei migliori fotografi del mondo

Sasha Gusov Swan Lake. Backstage. London, 2016 Sasha Gusov Swan Lake. Backstage. London, 2016

“La fotografia è in grado di documentare cosa sta accadendo in questo momento”, ha detto Gusov, che negli anni ha dimostrato un grande talento nel cogliere e immortalare l’attimo perfetto con la sua macchina fotografica

Sasha Gusov - Gediminas Taranda. London, 1993 Sasha Gusov - Gediminas Taranda. London, 1993

Nei suoi scatti si intravedono il nervosismo e la tensione dei ballerini pochi attimi prima di entrare in scena

Sasha Gusov - Swan Lake. London, 2004 Sasha Gusov - Swan Lake. London, 2004

Fra i tanti artisti fotografati da Gusov ci sono anche Svetlana Zakharova, Vladislav Lantratov e Nikolaj Tsiskaridze

Sasha Gusov - Swan Lake. Backstage. London, 1993 Sasha Gusov - Swan Lake. Backstage. London, 1993

Durante l’inaugurazione di una sua mostra, nel giugno 2018 a Mosca, la ballerina Angelina Karpova ha detto che tutti i suoi colleghi si sono sempre trovati molto bene e a proprio agio a lavorare con Gusov

Sasha Gusov - Svetlana Zakharova. London, 2013 Sasha Gusov - Svetlana Zakharova. London, 2013

Le foto qui raccolte vengono dalla mostra “Bolshoi Ballet by Sasha Gusov”, con 50 fotografie realizzate tra il 1992 e il 2016, che si tenne nel 2018 nel Centro Fratelli Lumière di Mosca

Sasha Gusov - Olga Smirnova. The Taming of the Shrew. London, 2016 Sasha Gusov - Olga Smirnova. The Taming of the Shrew. London, 2016

