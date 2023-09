Come preparare il “caviale” di barbabietola, popolare in epoca sovietica (RICETTA)

In Russia la parola “ikrá”, oltre che per il caviale propriamente detto, si usa per delle conserve di verdura. Quello di barbabietole è fantastico spalmato sul pane o per accompagnare il pesce o il purè di patate

Nella cucina russa, il concetto di “caviale di verdure” (Овощная икра; “ovoshchnája ikrá”) è piuttosto comune. Questo tipo di “caviale” non ha nulla a che fare con le uova di pesce, ma è piuttosto una massa sminuzzata di verdure. I “caviali vegetali” più popolari sono quelli a base di zucca e di melanzane. Tuttavia, non tutti sanno che anche le barbabietole possono essere utilizzate per preparare un piatto di “caviale” saporito, succoso e versatile.

Il “caviale di barbabietola” è una massa omogenea composta principalmente da barbabietole, ma con l’aggiunta di cipolla e carota. A volte si aggiungono radici di pastinaca o di sedano. La ricetta prevede anche l’aggiunta di concentrato di pomodoro per ottenere un sapore aspro e un colore più intenso.

Di solito, le barbabietole per questo piatto vengono prima bollite e poi fritte in olio con l’aggiunta di spezie. Io le cucino in modo diverso e inizio a soffriggere subito le barbabietole grattugiate crude. In questo modo risparmio tempo e conservo la succosità delle barbabietole.

In epoca sovietica, il caviale di barbabietola si trovava in vendita in scatola nei negozi di alimentari, ma le casalinghe lo cucinavano anche a casa. Nella nostra famiglia, ad esempio, era una delle ricette preferite di mia nonna. Durante il Velikij Post, la Quaresima ortodossa, questo piatto era spesso presente sulla tavola.

Il caviale di barbabietola è molto facile e veloce da preparare e ha un grande potenziale. Può essere preparato e servito come antipasto: il più delle volte viene servito con pane fresco. È anche un contorno perfetto per il pesce o per accompagnare il purè di patate. E può anche essere usato come starter nella preparazione del borsch. Se si prepara correttamente il caviale di barbabietola, anche chi non è un fan delle barbabietole lo amerà.

Innanzitutto, soffriggere le cipolle e le carote rende questo piatto succulento. Più le cipolle sono indorate, più il caviale sarà dolce e setoso. Le cipolle devono essere soffritte a parte e solo dopo si aggiungono solo le carote. In questo modo le cipolle saranno ben soffritte e non stufate. Aggiungo sempre una foglia di alloro: attenua il sapore delle barbabietole. E le barbabietole tirano fuori il massimo del sapore quando si aggiungono solo un po’ di aceto e di pepe.

Ingredienti (per 4 porzioni):

Julia Mulino Julia Mulino

Barbabietole – 2 grandi

Carote – 1

Cipolla – 1 (o 2, se le amate molto)

Concentrato di pomodoro – 1 cucchiaio (con acqua calda per la salsa)

Aceto da tavola al 4% – 1 cucchiaio

Sale e pepe – a piacere

Foglia di alloro – 1

Olio di semi per friggere

Pane bianco per servire

Preparazione:

Tagliate le cipolle a fette sottili e soffriggetele in olio di semi. Più olio c’è, più tenera sarà la consistenza. Io non ne ho aggiunto molto. Il caviale di mia nonna era invece sempre luccicante grazie all’abbondante olio che ci metteva.

Julia Mulino Julia Mulino

Quando la cipolla diventa trasparente, aggiungete le carote grattugiate.

Julia Mulino Julia Mulino

Friggetele fino a quando non si ammorbidiscono e aggiungete il sale.

Julia Mulino Julia Mulino

In un’altra padella, soffriggete le barbabietole grattugiate nell’olio.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete il concentrato di pomodoro, il pepe e l’alloro.

Unite acqua bollente per diluire il concentrato di pomodoro. Stufate le barbabietole per circa 10-15 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Unite le verdure arrostite e le barbabietole.

Julia Mulino Julia Mulino

Soffriggete il tutto insieme per circa 5 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete l’aceto, mescolate e togliete dal fuoco.

Julia Mulino Julia Mulino

Il piatto può essere servito subito o il giorno dopo, con pane bianco e verdure come prezzemolo o coriandolo. Conservate in frigorifero.

Julia Mulino Julia Mulino

Servite il caviale di barbabietola su fette di pane fresco. Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino



