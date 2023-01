Tre infusi russi a base di bacche e frutta (RICETTE)

1 / Sbiten della taiga

Lo Sbiten è apparso nella cucina russa nel XII secolo ed è stato particolarmente popolare nei secoli XVIII e XIX, prima della diffusione del tè e del caffè. Poteva essere analcolico, oppure alcolico, preparato a base di vino; veniva venduto nelle fiere, nelle locande e per strada. Questa bevanda veniva versata da enormi samovar di rame, avvolti in un panno caldo.

In origine, lo Sbiten veniva preparato in due recipienti: in uno veniva sciolto il miele, nell'altro venivano messe in infusione le spezie. Poi il contenuto veniva mescolato e “sbattuto” (“Sbiten”, in russo: da qui il suo nome).

Si tratta di una bevanda densa al sapore di frutti di bosco. Di solito è accompagnato da pagnotte, cracker, bagel, pretzel o kalachiki. Si può bere caldo sia in inverno che in estate: la sua asprezza lo rende una bevanda deliziosa e dissetante!

Ingredienti (per 3-4 porzioni):

Acqua - 1 l

Miele - 100 gr

Zucchero - 3 cucchiai (facoltativo)

Mirtilli rossi - 250 gr

Chiodi di garofano, cannella, cardamomo, alloro - a piacere

Erba di San Giovanni o altre erbe - 20 gr (facoltativo)

Sciroppo di abete rosso - 250 ml (facoltativo)

Preparazione:

Spremete il succo dei mirtilli. Aggiungete l’acqua e l’erba di San Giovanni alla polpa rimanente, portate a ebollizione e cuocete a fuoco lento per 30 minuti. Filtrare il composto.

Versate l'acqua calda sulle spezie (tranne l'alloro) e fate bollire per 10 minuti. Aggiungete la foglia di alloro e cuocete a fuoco lento per altri 5 minuti.

Filtrate il brodo, aggiungete il succo di bacche e il succo di mirtillo fresco, lo zucchero e/o il miele. Mescolate e portare a ebollizione. Potete aggiungete allo sbiten un po’ di sciroppo di abete rosso per conferirgli un sapore di taiga.

2 / Infuso di prugne e pere

Ecco a voi un gustoso infuso a base di frutta, bacche ed erbe, in russo chiamato “vzvar”. Di solito viene preparato a base di mirtilli rossi e mele (fresche o essiccate), ai quali si aggiungono foglie di menta, foglie di ribes, timo e altre erbe aromatiche.

Il nome "vzvar" deriva dai verbi "bollire" e "fermentare". La frutta secca nella ricetta viene lasciata in infusione, non bollita. Non viene aggiunto zucchero, ma solo miele.

Ingredienti (per 4-5 porzioni):

Acqua - 1,5 l

Mele secche - 100 gr

Pera - 1 pz

Prugne secche - 250/300 gr

Miele - 1 cucchiaio

Chiodi di garofano - 3 pz

Preparazione:

Sciacquate le mele e le prugne secche e mettetele a bagno per 1 ora in acqua tiepida.

Scolate e riempite la pentola con dell’acqua fredda e portate a ebollizione.

Aggiungete le fettine di pera fresca e cuocete a fuoco lento per 3-4 minuti. Aggiungete un cucchiaio di miele e mescolate accuratamente. Lasciate in infusione per circa un'ora e poi versate nei bicchieri.

3 / Dusheparka

Questa antica bevanda russa a basso contenuto alcolico, a base di bacche e miele, proviene dalla regione di Jaroslavl. Di solito viene bevuta calda e il nome di questa bevanda, “dusheparka”, allude per l’appunto al suo effetto riscaldante.

La dusheparka ha un sapore leggermente aspro per via delle bacche acide con cui viene preparata, ma si percepisce anche una nota speziata e una leggera amarezza dettata dalla birra.

Ingredienti (per 3 porzioni):

Birra scura - 0,5 l

Miele - 150 ml

Mirtilli rosso, mirtilli nero o ribes neri - 250 gr

Vino rosso semi-dolce - 200 ml

Spezie (zenzero, cannella, cardamomo, erba di San Giovanni) - a piacere

Zucchero - 3 cucchiai o a piacere

Se desiderate un gusto meno forte, si può sostituire la birra scura con quella chiara e aumentare di 2 volte la quantità di miele.

Preparazione:

Mescolate il miele, le bacche, la birra e le spezie in una casseruola. Portate il composto a ebollizione e cuocete a fuoco lento per 15 minuti.

Mescolate e filtrate il succo; la polpa può essere scartata.

Versate il succo in una casseruola, aggiungete il vino e lo zucchero e mescolate il tutto.

Riscaldate l’infuso, senza portarlo a ebollizione. Non appena iniziano a formarsi le bollicine, togliete la pentola dal fornello e versate la bevanda nei bicchieri. Il risultato è una bevanda leggermente alcolica con una gradazione del 6-7%.

