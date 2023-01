Come cucinare le crocchette di Skobelev con i piselli (RICETTA)

Le crocchette di Skobelev sono un piatto dell'epoca imperiale realizzato in onore del generale Mikhail Skobelev, originario di San Pietroburgo. Gli abitanti della città sulla Neva adoravano questo impavido comandante militare.

Mikhail Skobelev (1843-1882), era noto come leader russo e brillante stratega militare. Partecipò alla conquista dell'Asia centrale da parte dell'Impero russo e alla guerra russo-turca del 1877-1878.

Passò alla storia con il soprannome di "Generale Bianco", come veniva affettuosamente chiamato dalle sue truppe, per via dell'uniforme bianca e del cavallo bianco con cui si presentava in battaglia. Tuttavia, ancora oggi è ricordato non solo per il suo eroismo e il suo aspetto spettacolare, ma anche per le deliziose "crocchette di Skobelev".

A quanto pare, il generale Skobelev non ha mai avuto la possibilità di conoscere la ricetta che porta il suo nome: morì prima che questo delizioso piatto fosse creato.

Le crocchette di Skobelev erano molto popolari all'inizio del secolo scorso. Durante l'ondata patriottica che accompagnò l'ingresso della Russia nella Prima Guerra Mondiale, questo piatto apparve nel menu del Club Inglese di Mosca. Lo testimonia un menu ritrovato negli archivi per il 15 ottobre 1914, dove, tra le altre cose, le “crocchette di Skobelev” venivano servite con dei piselli.

Si tratta di crocchette di carne di forma ovale. Per rendere il piatto ancora più succulento, la ricetta originale prevedeva l'utilizzo di grasso di manzo e di vitello, ma è possibile utilizzare anche petto di pollo o vitello con burro. Se non vi piacciono i piselli come contorno, provatele con il purè di patate.

Ingredienti per dieci porzioni:

Per le crocchette:

Pane bianco - 200 gr

Panna 10% - 300 gr

Carne macinata (vitello o qualsiasi altra carne) - 1 kg

Cipolla - 1 pezzo

Burro - 100 gr

Uova - 4 pezzi

Sale - q.b.

Pepe macinato - q.b.

Acqua - 50 gr

Farina - 6 cucchiai

Pangrattato - 200-300 gr

Olio vegetale - per friggere

Per la salsa:

Farina - 3 cucchiai

Burro - 50 gr

Acqua - 50 ml

Panna acida - 100 gr

Preparazione:

Tagliate le croste del pane e mettetele a bagno nella panna per ammorbidirle.

Tritate finemente la cipolla. Tagliate il burro freddo a pezzetti.

Ora prendete il pane e strizzate la panna in eccesso, quindi aggiungete sale, pepe, cipolla e burro alla carne macinata.

Mescolate accuratamente la carne macinata e formate delle palline.

Mescolate accuratamente uova, farina, acqua e sale.

Passate le palline di carne macinata nella miscela di uova e farina e poi nel pangrattato. Formate delle crocchette ovali.

Friggetele in olio vegetale, a fuoco medio.

A parte, friggete la farina nel burro, aggiungete acqua e panna acida. Mescolate accuratamente il tutto e fate bollire di nuovo. Versate la salsa sulle crocchette. Si può servire il piatto con piselli verdi, purè di patate o qualsiasi altro contorno.

