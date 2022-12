La “presnukha”, la deliziosa torta rustica a base di ricotta (RICETTA)

La vita di campagna è sempre stata molto diversa da quella di città, non solo a livello di usanze e abitudini, ma anche per quanto riguarda le tradizioni culinarie. Me ne sono resa conto ascoltando i ricordi di infanzia di una mia amica, che trascorreva le vacanze estive con la nonna nella regione di Tver: mi ha parlato del suo piatto preferito… e non ho resistito dal provare a cucinarlo!

Mi riferisco alla “presnukha”, una torta di segale farcita. Studiando la ricetta, ho scoperto che si tratta di un dolce molto popolare nei villaggi. Il termine “presnukha” deriva dalla parola “non lievitato” (“presny”, in russo), perché l'impasto non prevede il lievito.

La versione estiva della “presnukha” è fatta con i frutti di bosco: ribes, ciliegie e mirtilli. Una versione più universale, invece, è quella a base di ricotta.

La “presnukha” è un piatto molto semplice per tutti i giorni, fatto con farina di segale mescolata con panna acida.

Ho cercato di attenermi agli ingredienti originali, ma la farina di segale non è disponibile ovunque e non è sempre facile da recuperare. Per questo motivo, nella mia versione ho utilizzato la crusca, che ha conferito alla torta un aspetto ancor più rustico.

Io ho usato uno stampo di alluminio per assicurarmi che il ripieno di ricotta non fuoriuscisse. Ho inoltre aggiunto un paio di cucchiai di amido per addensarlo.

Grazie alla panna acida e alla farina integrale, la base è risultata come una pasta frolla, friabile e croccante, ma tenera. E il ripieno dolce e delicato si scioglie delicatamente in bocca.

Ingredienti (per 6-8 porzioni):

Per l’impasto:

Farina di segale (con crusca) - 150 gr

Panna acida (30%) - 80 gr

Uovo - 1

Zucchero - 2 cucchiai

Sale - 1 pizzico

Bicarbonato - ½ cucchiaio

Cannella, noce moscata, chiodi di garofano, zenzero, anice - 1,5-2 cucchiai da tè

Per il ripieno:

Ricotta - 300 gr

Zucchero - 4 cucchiai

Tuorlo d'uovo - 1

Amido di mais - 2 cucchiai

Sale - 1 pizzico

Procedimento:

Unite tutti gli ingredienti per l’impasto e impastate velocemente la massa.

Formate una palla e lasciatela riposare sotto un foglio di pellicola da cucina per circa mezz'ora.

Passate la ricotta al setaccio.

Aggiungete il tuorlo d'uovo.

Aggiungete zucchero, sale, amido e mescolate il tutto.

Ungete una tortiera (16-18 cm) con il burro.

Stendete la pasta con un matterello.

Disponetela nello stampo.

Versate il ripieno e foderate i bordi. Cuocete in forno preriscaldato a 190°C per 50 minuti.

Servite la “presnukha” calda o fredda con un bicchiere di latte.

Potete servirla anche con una tazza di kissel o una tisana!

Buon appetito!

