Korzhik al latte, i biscotti friabili dell'infanzia sovietica (RICETTA)

Il "korzhik" al latte è un dolce di pasta friabile, simile a un biscotto di pasta frolla.

Chiunque sia cresciuto e abbia frequentato la scuola in Unione Sovietica conosce questo biscotto, ancora oggi presente nel menu delle mense scolastiche. Tutti i russi riconoscono facilmente la pasta rotonda e spessa con i bordi rigati: è il biscotto della loro infanzia, per il quale facevano la fila in mensa.

Il korzhik contiene solo gli ingredienti di base per i prodotti dolci da forno, ma c'è una particolarità nella sua preparazione che gli conferisce quella consistenza liscia e gonfia che lo rende simile ai biscotti di zucchero. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, il korzhik è molto friabile.

L'impasto per i korzhik è più facile e veloce da preparare rispetto a quello utilizzato per la crema pasticcera. La farina non viene bollita nello sciroppo. Aggiungo farina, uova e burro allo sciroppo di latte raffreddato e mescolo tutti gli ingredienti. Inoltre, prima di infornare, metto l'impasto in freezer per un'ora in modo che si stenda più facilmente. Per il resto, la ricetta è abbastanza semplice e veloce, quindi potete chiedere ai bambini di aiutarvi.

I korzhik sono adatti per la colazione, la merenda o lo spuntino pomeridiano (“poldnik”, in russo). Ho regalato i miei korzhik ad alcuni amici che li hanno subito associati a quelli della loro infanzia! I miei sforzi dunque sono stati ripagati, perché la loro mente è tornata indietro nel tempo, a quando mangiavano questi biscotti a scuola.

Ingredienti (10 porzioni, 20-25 korzhiki):

Julia Mulino Julia Mulino

Per l'impasto:

Farina - 420-440 gr

Zucchero - 200 gr

Burro - 100 gr

Latte - 100 gr

Uovo - 1 pz

Zucchero vanigliato - 1 cucchiaio

Bicarbonato di sodio - 1 cucchiaio

Sale - 1 pizzico

Per la glassa:

Tuorlo d’uovo + 1 cucchiaio di latte

Preparazione:

Scaldate il latte, aggiungete lo zucchero e lo zucchero vanigliato e scaldate fino a scioglierli del tutto.

Julia Mulino Julia Mulino

Lasciate raffreddare lo sciroppo di latte fino a quando non sarà tiepido e aggiungete l'uovo e il burro. Mescolate accuratamente. Aggiungete la farina e impastate fino a ottenere un impasto morbido. La ricetta prevede 420 gr di farina, come ho fatto io, anche se ho aggiunto 20 gr in più.

Julia Mulino Julia Mulino

Avvolgete l'impasto in una pellicola trasparente, appiattitelo per farlo raffreddare più velocemente e mettetelo in frigorifero.

Julia Mulino Julia Mulino

Stendete la pasta tra due fogli di carta da forno e cospargetela di farina.

Julia Mulino Julia Mulino

L'impasto deve avere uno spessore di 7-8 mm. I korzhiki si differenziano dai biscotti per lo spessore e il diametro. Devono risultare croccanti all'esterno e piuttosto morbidi al centro.

Julia Mulino Julia Mulino

Ritagliate i dischi con un tagliabiscotti o un bicchiere. Uno stampo classico dovrebbe avere i bordi rigati o ondulati e misurare circa 9 cm. I miei hanno un diametro di 7 cm.

Julia Mulino Julia Mulino

Sbattete il tuorlo d'uovo e il latte, quindi spennellate la pasta frolla.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete in forno preriscaldato a 190-200°C per 10-12 minuti. È importante non cuocerli troppo. Quindi, lasciateli raffreddare su una griglia.

Julia Mulino Julia Mulino

Serviteli con latte o tè. Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino

LEGGI ANCHE: ​​Torta a scacchi: la ricetta del delizioso dolce sovietico

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale