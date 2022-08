Insalata di melanzane “po-kubanski”, il piatto estivo della Russia del sud

Kuban è il nome non ufficiale della regione che comprende il Kraj di Krasnodar e alcune aree limitrofe nella Russia meridionale. Per secoli questa zona è stata una fonte di cibo per l'intero Paese, grazie al clima mite che permette la coltivazione di peperoni, pomodori e persino melanzane, che qui crescono meglio che in qualsiasi altra parte della Russia.

Nel sud della Federazione le melanzane (chiamate affettuosamente "sinenkie", ovvero "piccoli (ortaggi) blu" sono molto utilizzate in cucina; oltre al caviale di melanzane (ne abbiamo parlato qui), alle melanzane al forno e a quelle ripiene, tra i piatti tradizionali si annoverano le melanzane marinate: una ricetta molto diffusa soprattutto prima della comparsa dei frigoriferi.

Oggi vi racconto come si cucina l'insalata di melanzane alla Kuban ("po-kubanski"), composta da strati di melanzane, peperoni e pomodori. Il modo migliore per preparare questo piatto è bollire brevemente le melanzane, così perderanno parte dell'amaro e assorbiranno meno olio quando verranno fritte.

La qualità delle verdure e delle erbe aromatiche è importante, per questo ho scelto quelle più saporite che si possono trovare nei negozi di alimentari locali. Quest'anno sono riuscita a coltivare i miei pomodori. Un elemento importante di questa insalata è il condimento a base di erbette e aglio, che conferisce al piatto piccantezza e sapore.

L'insalata di melanzane "po-kubanski" viene servita soprattutto come spuntino, ma può essere anche un piatto principale. Proviamo?

Ingredienti per 4-6 porzioni:

Melanzane - 600 gr

Peperoni - 350 gr

Pomodori - 350 gr

Aglio - 8 spicchi

Prezzemolo, aneto, basilico - 100 gr

Per la marinata:

Acqua - 200 ml

Aceto (9%) - 2 cucchiai

Sale - 1 cucchiaio

Zucchero - 2 cucchiai

Preparazione:

Tagliate i gambi delle melanzane, mettetele in acqua fredda e accendete il fuoco. Dopo l'ebollizione, cuocete a fuoco lento per 10-15 minuti, a seconda delle dimensioni; le melanzane devono comunque rimanere sode.

Tagliate i peperoni a pezzi di media grandezza e grigliateli in una padella leggermente unta.

Tagliate le melanzane ad anelli di 6 mm.

Friggete le melanzane in una padella con un po' d'olio fino a doratura.

Tritate finemente le erbe aromatiche e l'aglio e mescolateli.

Tagliate i pomodori ad anelli di circa 4 mm.

Quando tutti gli ingredienti sono pronti, iniziate a comporre l'insalata: scegliete una pirofila di ceramica o di vetro con coperchio.

Sistemate le melanzane per formare il primo strato; io ho deciso di tagliare gli anelli di melanzane a metà, così sarà più facile servirli in seguito. Cospargete le melanzane con la miscela di erbe e aglio; ripetete l'operazione fino a esaurire le melanzane.

Formate un nuovo strato con i peperoni.

Infine, disponete i pomodori, intervallandoli con le erbette all'aglio.

Per preparare la marinata, sciogliete lo zucchero e il sale nell'acqua e scaldate il composto; aggiungete l'aceto e togliete dal fuoco.

Cospargete l'insalata con il composto ancora caldo in modo che le verdure si marinino meglio.

Coprite e lasciate marinare per 8-12 ore. Conservate per qualche giorno in frigorifero.

Servite con una spruzzata di olio aromatico. Buon appetito!

