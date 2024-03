I dieci luoghi più interessanti della oblast di Vladimir (FOTO)

Porta d’oro a Vladimir

Sebbene sia il capoluogo dell’intera oblast, oggi Vladimir è una tranquilla città di provincia di circa 350 mila abitanti. Ma nel periodo della frammentazione feudale era il centro della potente Russia nord-orientale. Molte volte la città fu soggetta alle incursioni dei nemici, in particolare subì l’invasione tataro-mongola. Un tempo qui c’erano delle possenti mura di fortificazione, ma ora rimangono solo alcuni baluardi e la Porta d’Oro. Si ritiene che in passato le foglie di quercia fossero ricoperte di doratura, da cui deriva il nome. All’interno della porta si trova oggi un museo con un’esposizione storico-militare e un interessante diorama dell’attacco tataro-mongolo alla città.

Cattedrale della Dormizione a Vladimir

A Vladimir vivevano numerosi principi, ricchi e potenti. Ognuno di loro aspirava a lasciare un magnifico edificio sacro come eredità. Uno di questi monumenti della Rus’ pre-mongola è la Cattedrale della Dormizione, costruita dal principe Andrej Bogoljubskij nel XII secolo. In seguito, dopo un grande incendio, fu restaurata e completata dal fratello minore, il nuovo principe Vsevolod III dal Grande Nido. La cattedrale in pietra è iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco e colpisce per le sue dimensioni, la complessa architettura e la ricca decorazione interna. Le pareti della cattedrale sono ricoperte da affreschi colorati del leggendario Andrej Rubljov.

Suzdal

La città più accogliente della Russia, dove tutti i turisti stranieri vengono portati per conoscere la “vera Russia”, sembra uscita dalle favole. Casette di legno, caffè che servono liquori tradizionali e piatti cucinati secondo le antiche ricette (ad esempio, la zuppa del giorno e le frittelle di grano saraceno con caviale di luccio). Una delle principali attrazioni di Suzdal, oltre all’antico Cremlino, è il Museo all’aperto dell’architettura in legno, dove si possono ammirare chiese e case lignee uniche del XVIII-XIX secolo.

Chiesa dell’Intercessione sul Nerl

Viene spesso definita la chiesa più bella della Russia. Ma se sono molte a contendersi questo titolo a livello architettonico, il paesaggio intorno alla chiesa è davvero senza pari. La chiesa in pietra bianca fu costruita nel XII secolo in una pianura su un prato alluvionale. Per salvarla dall’acqua è stata costruita appositamente una collina. Nelle giornate di piena primavera la chiesa bianca come la neve è bellissima tra le acque. Le pitture interne originali non sono sopravvissute, ma si possono vedere ornamenti intagliati e bassorilievi a forma di animali e di Re Davide.

Aleksandrov

Questa piccola città fu un tempo al centro dei destini del Paese. Qui Ivan il Terribile visse per 17 anni dopo aver lasciato Mosca e da qui governò la Russia (e vi organizzò l’oprichnina). La fortezza “Aleksandrovskaja Slobodá” sostituì il Cremlino di Mosca per lo zar, e ora al suo interno si trova il “Cortile Gosudarev”, una ricostruzione della situazione all’epoca del Terribile. Qui è esposta, tra l’altro, una replica del suo trono d’osso.

Gus-Khrustalnyj

Gus-Khrustalnyj è spesso detta la “Murano di Russia”. Nel 1756 i mercanti Maltsov costruirono una manifattura di vetro sul fiume Gus. La fabbrica di cristalli Gusevskij è attiva ancora oggi, ed è possibile visitarla nel corso di un’escursione. In città si trova anche un museo della manifattura di cristallo e molti vecchi edifici in mattoni rossi e case di legno a un piano.

Murom

Questa è una delle città più antiche della Russia: ha la stessa età dello Stato russo. Qui, sulla pittoresca sponda del fiume Oka, si trova uno dei più antichi monasteri russi, lo Spaso-Preobrazhenskij, risalente alla fine del X-inizio XI secolo. Murom è anche conosciuta come la città natale del bogatyr Ilja Muromets. Altri residenti famosi della città sono stati il principe Pietro e sua moglie Fevronia: questa coppia di santi semi-leggendari ha un monumento in città, e sono considerati in Russia i guardiani dell’amore, della famiglia e della fedeltà.

Petushkí

Petushki merita una visita anche solo perché è la meta del protagonista del libro cult “Mosca-Petushki”. Durante il viaggio, meglio se come lui in elektrichka, accendete l’audiolibro e godetevi l’Odissea alcolica sovietica scritta da Venedikt Erofeev. Petushki è una piccola cittadina, oggi famosa per il suo insolito abitante, l’agricoltore britannico John Kopisky. Da oltre trent’anni ha la cittadinanza russa, ha sposato una russa e si è convertito all’ortodossia. Qui, in mezzo al nulla, ha creato un intero complesso turistico agro-culturale chiamato Bogdarnja, dove alleva bestiame, produce formaggio e fa assaggiare ai clienti del suo ristorante ieri sapori russi.

Monastero Vvedenskij

I monaci iniziarono a stabilirsi su una piccola isola al centro del lago Vvedenskoye fin dal XVII secolo e presto fondarono un monastero. In epoca sovietica il monastero fu utilizzato per varie esigenze: c’erano un magazzino e un cinema. Oggi è di nuovo funzionante, ma è già un convento di suore.

Gorokhovets

Gorokhovets si trova proprio al confine con la regione di Nizhnij Novgorod. Un tempo da questa città passava la via d’acqua che collegava Mosca a Nizhnij Novgorod, famosa per la sua grande fiera. Per questo motivo, le navi con le merci si fermavano sempre a Gorokhovets, e i mercanti vi costruivano case e investivano nella costruzione di chiese. Molti sono veri e propri capolavori di architettura. Uno degli edifici più famosi della città è il terem “Casa con rusalki”.



