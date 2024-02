Le dieci attrazioni più cinesi della Russia

Statue di Shi Tza

Aleks 'Florstein' Fedorov Aleks 'Florstein' Fedorov

Le figure in granito dei leoni a guardia della Casa di Pietro il Grande furono portate a San Pietroburgo dalla Manciuria nel 1907. I magnifici shi-tza, installati sulla via Petrovskaja, hanno la funzione di proteggere dai nemici e simboleggiano forza e potenza. Tra l’altro, non è un caso che entrambi i leoni abbiano la bocca aperta: si ritiene infatti che in questo modo spaventino gli spiriti maligni.

Palazzo cinese a Oranienbaum

Никонико962 (CC BY-SA 4.0) Никонико962 (CC BY-SA 4.0)

La residenza personale di Caterina II fu costruita da Antonio Rinaldi. Le sale di questo palazzo sono decorate in stile cineserie. Il Gabinetto è particolarmente spettacolare: le sue pareti sono decorate con una decina di pannelli ricamati con fili di seta e perline di vetro. Farfalle e uccelli svolazzano sullo sfondo scintillante, mentre le cornici dorate ricordano i tronchi degli alberi.

Parco dell’amicizia a Blagoveshchensk

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questo è uno dei primissimi parchi russi in stile cinese. È aperto dal 1995 ed è stato costruito in occasione della ripresa delle relazioni russo-cinesi. All’ingresso principale, i visitatori sono accolti dai leoni Shi Dzisi. Il parco ospita un Ponte della Luna decorato con figure di draghi, un modello della Grande Muraglia cinese, pagode e sculture a tema. Tra queste, la Famiglia Panda e un monumento all’amicizia russo-cinese sotto forma di strumenti musicali tradizionali: il liuto cinese pipa e la balalajka russa.

Il negozio di tè di Perlov

A.Savin, Wikipedia A.Savin, Wikipedia

Questo edificio nel centro di Mosca fu costruito nel 1893 per il commerciante di tè Sergej Perlov. Ma non è sempre stato una pagoda e un “portagioie” allo stesso tempo. Nel 1896, il cancelliere e ambasciatore cinese Li Hongzhang doveva partecipare all’incoronazione di Nicola II.

WM wm WM (CC BY-SA 4.0) WM wm WM (CC BY-SA 4.0)

Perlov voleva a tutti i costi che l’importante ospite soggiornasse da lui e ordinò all’architetto Karl Gippius di ridisegnare la facciata in stile cinese. Alla fine l’ambasciatore non si limitò, ma in via Mjasnitskaja apparve un edificio di straordinaria bellezza, che ancora oggi è considerato una delle principali attrazioni della città.

Giardino dell’Amicizia sul Prospekt Litejnij

Anastasiia Burlakova/Getty Images Anastasiia Burlakova/Getty Images

Una mini-copia dell’antico Giardino della Gioia è stata regalata a San Pietroburgo da Shanghai per il suo 300° anniversario. Tutti i luoghi qui sono uno sfondo pronto per foto spettacolari: non vi accorgerete subito se siete in Cina o in Russia. Eleganti pini, meli e delicati ciliegi crescono circondati da pietre che creano l’illusione di catene montuose.

Legion Media Legion Media

La Pagoda dell’Amicizia è sorvegliata da due leoni. L’attrazione principale del giardino è il Muro dei Nove Draghi, ognuno con un proprio colore, nome e scopo. Ad esempio, Yai Tzi protegge dalle malattie e Pau Lao dai pericoli improvvisi. Se state per consegnare la vostra tesi al relatore, rivolgetevi a Bi-si per ottenere aiuto. Tziu-nu è invece indicato per ottenere un afflusso di energia positiva.

Museo Orientale

Oleg Lastochkin/Sputnik Oleg Lastochkin/Sputnik

Il museo possiede un’ampia collezione di oggetti d’arte cinese. Tra questi, eleganti vasi di ceramica e calici di giada gu, dischi funerari bi, che simboleggiano il cielo, una testa di terracotta di un taoista e persino trappole speciali per la lotta contro i grilli fatte di piccole zucche.

Giardino cinese a Peterhof

Igor Gordeev (CC BY-SA 4.0) Igor Gordeev (CC BY-SA 4.0)

Nei pressi del piccolo palazzo Monplaisir di Peterhof, vicino a San Pietroburgo, si trova un giardino cinese da camera con sentieri sabbiosi e fontane “Sink” e “Vase”. È stato creato quasi per caso: dopo la ricostruzione dell’edificio balneare, era rimasta una striscia di terra tra l’edificio e il mare. Si decise di creare su di essa un piccolo giardino: uno stagno nascosto da una fitta vegetazione, una pagoda e dei ponti e, infine, una grotta da cui l’acqua si riversa in due ciotole di marmo.

Villaggio cinese nel Parco Aleksandrovskij

Legion Media Legion Media

Dopo aver visto un insediamento cinese con case ordinate a Drottningholm, in Svezia, Caterina II decise di creare un proprio villaggio a Tsarskoe Selo, vicino a San Pietroburgo. Gli architetti Antonio Rinaldi e Charles Cameron si ispirarono a una delle incisioni preferite dall’imperatrice. Sotto Alessandro I, il Villaggio cinese ospitava gli ospiti dell’imperatore. Ad esempio, Nikolaj Karamzin lavorò qui alla monumentale “Storia dello Stato russo“. È possibile raggiungere il villaggio attraverso uno dei cinque ponti, come il Ponte dei Draghi, decorato con quattro figure di questi magici animali alati.

Parco Huamin a Mosca

Artur Novosiltsev/Moskva Agency Artur Novosiltsev/Moskva Agency

È il più grande parco tradizionale cinese in Europa, con una superficie di oltre cinque ettari. È stato progettato secondo le tradizioni dell’architettura paesaggistica classica e tutti gli edifici sono in stile Siheyuan, le case della Cina settentrionale. Qui è possibile immergersi in un’atmosfera serena, prendersi il proprio tempo, passeggiare lungo i sentieri e ammirare le bellezze locali: il pergolato della luna di Wanyue, lo stagno di perfezionamento di Linlong, il pergolato del bel giorno di Fenghe, il padiglione cinese del melo di Haitang e la casa della cerimonia del tè. E, naturalmente, c’è un monumento a Confucio.

Anche le piante sono autentiche di Pechino e Shanghai: meli, susini, pini, salici piangenti e betulle nere. In primavera, qui fioriscono peonie e crochi.

La collezione cinese dell’Ermitage

Netelo (CC BY-SA 4.0) Netelo (CC BY-SA 4.0)

Pietro il Grande fu uno dei primi a raccogliere una collezione cinese: scambiava doni con l’imperatore Kangxi ed era interessato a oggetti curiosi, meccanismi e opere d’arte. Parte della sua collezione è conservata all’Ermitage. Inoltre, il museo possiede una delle più grandi collezioni di dipinti di Capodanno “nyan-hua” della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, opere di pietra intagliata, mobili e molto altro. Ad esempio, una vasca in bronzo per pesci rossi, e ghiacciaie in bronzo decorate con fitti motivi vegetali.

