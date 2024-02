In Russia ci sono ben tre laghi a forma di cuore!

Russia Beyond

Un celebre lago a forma di cuore si trova in Crimea. Sebbene sia una meta delle coppie innamorate, l’origine del lago ha ben poco di romantico. È una ex cava che si è allagata.

Il secondo lago è situato nel Caucaso, nella Repubblica della Karachaj-Circassia. Secondo la leggenda, lo dobbiamo a una bella ragazza di nome Altynkhyz, che per restare fedele al giovane che amava, disse “no” a un principe che la voleva sposare. Allora il principe decise di prendere la ragazza con la forza, e i suoi guerrieri uccisero l’amico della giovane. In risposta, Altynkhyz si strappò il cuore e lo gettò sotto i piedi del principe. Il cuore si trasformò in lago.

Il terzo lago a forma di cuore può essere visitato vicino a Irkutsk, in Siberia. Anche in questo caso c’è una leggenda bella, ma triste. Il mago gigante Khamar-Daban sposò la figlia del padrone della foresta, ma lei lasciò il marito per andare da uno sposo più ricco. Allora il gigante si strappò il cuore e lo gettò a terra con una grande forza. Nella terra si formò una fossa che lo stesso Khamar-Daban riempì poi con le sue lacrime. Così comparve il lago.

E chissà se in un Paese sterminato come la Russia esistono altri laghi a forma di cuore, di cui ancora non conosciamo l’esistenza…



