Com’è l’estate in Russia?

Uno degli stereotipi più comuni sulla Russia è che qui faccia sempre freddo, soprattutto in Siberia. Certo, gli inverni sono lunghi e nevosi, ma com’è la “stagione calda” nelle diverse regioni? Date un’occhiata a queste foto scattate quest’anno!

1 / Mosca

Artur Novosiltsev/Moskva agency Artur Novosiltsev/Moskva agency

L’estate moscovita è molto confortevole per la maggior parte del tempo, la temperatura si aggira intorno ai 20-25 ºC. Con il caldo, i camion innaffiatori escono per le strade della città e gli abitanti hanno la possibilità di nascondersi all’ombra dei numerosi parchi.

2 / San Pietroburgo

Aleksandr Kryazhev/Sputnik Aleksandr Kryazhev/Sputnik

L’evento principale dell’estate pietroburghese sono le Notti Bianche, che attirano tutti i romantici e rendono la città particolarmente bella. San Pietroburgo si trova sulla costa del Golfo di Finlandia (Mar Baltico), e qui anche le giornate estive più calde vedono spesso qualche scroscio di pioggia.

3 / Kaliningrad

Vitalij Nevar/Sputnik Vitalij Nevar/Sputnik

La regione più occidentale della Russia, l’Oblast di Kaliningrad, si trova sul Mar Baltico e le estati qui sono miti e confortevoli, con giornate calde sopra i +25 ºC che sono più che altro un’eccezione. In ogni caso, le città vicino a Kaliningrad sono una delle destinazioni più note per le vacanze estive, comprese anche quelle al mare.

4 / Novosibirsk

Aleksandr Kryazhev/Sputnik Aleksandr Kryazhev/Sputnik

In Siberia, sebbene l’estate sia breve, è molto calda, soprattutto nel sud della regione. Così, a Novosibirsk la prima settimana di giugno si è registrata una temperatura di +35 ºC (e in alcuni luoghi anche superiore). Tuttavia, la calura dura pochi giorni, durante i quali è possibile ottenere un’abbronzatura da località balneare.

5 / Omsk o Krasnojarsk

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Situazione simile a Omsk e Krasnojarsk. Giornate di gran caldo, che può essere bruscamente sostituito dalla pioggia o addirittura dal freddo gelido. Ci sono luoghi in Siberia dove la neve non ha nemmeno il tempo di sciogliersi durante l’estate!

6 / Novyj Urengoj

Gli abitanti della Penisola di Jamal, nel nord della Russia, sono tranquilli di fronte alle bizzarrie del tempo. Lì può nevicare improvvisamente a giugno, ad agosto piove e si gela. Solo luglio è considerato la vera “estate”. In questo periodo la temperatura è stabilmente superiore a +25 ºC. Inoltre, da giugno ad agosto arriva la stagione delle vere notti bianche (a San Pietroburgo, non sono “notti bianche” scientificamente parlando, ma “crepuscolo nautico”).

7 / Gelendzhik

Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

Il Krasnodarskij Kraj (Territorio di Krasnodar) è la regione più calda della Russia, dove anche in inverno la neve e le temperature sotto zero sono rare (tranne che in montagna). Nelle località del Mar Nero, la stagione balneare si apre all’inizio di giugno, ma l’acqua si riscalda davvero a luglio e le giornate più calde arrivano ad agosto.

8 / Kazan

Egor Aleyev/TASS Egor Aleyev/TASS

Sul Volga il mese di giugno è ancora fresco, ma a luglio l’estate è davvero calda. Le giornate estive a Kazan sono molto popolari per le escursioni fluviali a Svijazhsk, all’antica città di Bolgar e ai Laghi Blu.

9 / Perm

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Di solito negli Urali, così come in Siberia, l’estate è abbastanza calda e persino molto calda. Tuttavia, è raro uscire di casa senza una giacca, perché a Perm e a Ekaterinburg fa abbastanza fresco dopo il tramonto.

10 / Vladivostok

Molti in Russia credono che la città più piovosa del Paese sia San Pietroburgo, ma i meteorologi non sono d’accordo. La maggior quantità di precipitazioni cade in Estremo Oriente: Sakhalin, Isole Curili, Kamchatka e Primorskij Kraj (Territorio del Litorale; la Regione di Vladivostok).

