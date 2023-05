Inaugurato a Mosca il più grande parco in stile cinese in Europa: guardate che atmosfera!

Russia Beyond

Passeggiando tra i suoi viali vi sembrerà di essere davvero in Cina, e non nel mezzo della capitale russa

Il parco paesaggistico Huaming è stato inaugurato all’inizio di maggio vicino alla stazione della metropolitana Botanicheskij Sad, nei pressi dell’omonimo business centre. Il parco si estende per oltre 5,2 ettari, ed è così uno dei più grandi in stile cinese al di fuori della Cina (e il più grande in Europa). L’idea risale ai primi anni Duemila, ma è stata realizzata solo adesso. I lavori sono durati diversi anni.

L’architettura del parco è composta da tre aree: un pergolato tradizionale con un laghetto al centro, una passeggiata nel bosco e un’area domestica.

All’ingresso, i visitatori passano attraverso un arco con creature mitologiche delle leggende cinesi. Non lontano dall’ingresso principale si trova un monumento al filosofo cinese Confucio. Ci sono diversi padiglioni accoglienti dove in futuro si potranno tenere cerimonie del tè e altri eventi.

Tutto ha nomi poetici. Lo stagno Linglong è lo stagno “della raffinatezza”, l’arco Ziyun è l’arco “della nuvola viola”, il ponte Basian è il ponte “degli otto celesti”.

L’area più bella per scattare foto è quella intorno allo stagno artificiale con i salici. Lì si ha la sensazione di essere davvero in Cina!

Siete mai stati in un parco simile?

