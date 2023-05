Quindici curiosità geografiche sulla Russia da conoscere

Il territorio della Russia include quattro zone climatiche e ben 11 fusi orari. Su queste vaste distese troviamo non pochi record geografici

I record di temperatura

1 / Nell’arco dell’anno, la temperatura in Russia può oscillare da -67°C a +45°C!

Il titolo di “polo del freddo” se lo disputano villaggio di Ojmjakon e la piccola città di Verkhojansk. Entrambe le località si trovano in Jacuzia, regione dal clima subartico, e in entrambe, in vari anni, la temperatura è scesa al di sotto di -67 °C.

Oymyakon Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

2 / La città più grande del mondo oltre il Circolo polare artico è Murmansk (oltre 270 mila abitanti). Qui si trova uno dei più grandi porti della Russia.

3 / La Russia vanta anche la città con oltre un milione di abitanti situata più a Nord del mondo. È San Pietroburgo. Sullo stesso parallelo si trovano anche la costa meridionale dell’Alaska, e le capitali di Norvegia e Svezia – Oslo e Stoccolma.

4 / Anche la città di Sochi, situata in una zona di clima subtropicale, è singolare: è la città russa con la più grande quantità annuale di precipitazioni atmosferiche. Proprio Sochi ha ospitato i Giochi Olimpici invernali del 2014.

Sochi Legion Media Legion Media

5 / Il record di caldo spetta alla Calmucchia, dove, il 12 luglio 2010, la stazione meteorologica di Utta ha registrato la temperatura di +45,4°C. La Calmucchia è l’unica regione d’Europa a maggioranza buddista.

Elista Legion Media Legion Media

Laghi e corsi d’acqua

6 / Le acque superficiali occupano il 12,4% del territorio russo. Il bacino di acqua dolce più profondo del mondo è il Lago Bajkal, tra la Regione di Irkutsk e la Repubblica di Buriazia. Il lago contiene un quinto di tutte le acque dolci del pianeta. La sua profondità raggiunge 1.642 metri: come due torri Burj Khalifa di Dubai (l’edificio più alto del mondo, al momento, con i suoi 828 m) messe una sopra l’altra. Sul Bajkal fioriscono le leggende.

Lago Bajkal Legion Media Legion Media

7 / Vicino al lago Bajkal si trova il bacino artificiale di Bratsk, il secondo più grande del mondo per quantità di acqua (169,3 km cubici). Il bacino si trova sul fiume Angará, l’unico emissario del lago. Fu riempito nel 1967, dopo la costruzione di una grande diga. La superficie del bacino ora si trova alla quota di oltre 400 metri sul livello del mare.

8 / La zona paludosa più grande del mondo sono le paludi di Vasjugan, situate in territorio di ben quattro regioni: quella di Tomsk (la maggior parte), Novosibirsk e Omsk, nonché nel Circondario autonomo degli Khanty-Mansi. Complessivamente, le paludi si estendono per 53.000 km2…

9 / La Russia è bagnata da 12 mari che appartengono a tre oceani (Atlantico, Pacifico e Artico), nonché dal mar Caspio (in sostanza, un lago), che è il più grande bacino endoreico (senza emissari) del mondo. Nel Caspio abita lo storione beluga, il più grande pesce della Terra.

Daghestan Sergej Savostyanov/TASS Sergej Savostyanov/TASS

10 / Il fiume più lungo della Russia è la Lena (4.400 km). Il suo bacino idrografico si trova interamente in Russia, nella Siberia Orientale. Il fiume più grande d’Europa, il Volga, è invece soltanto terzo in Russia per quel che riguarda la lunghezza (3.500 km). L’attrazione più nota del fiume siberiano sono i Pilastri della Lena.

Lena Legion Media Legion Media

Orografia

11 / Le regioni montuose occupano circa il 30% del territorio russo. La vetta più alta della Russia, e anche d’Europa, è il monte Elbrus. È uno stratovulcano (per fortuna, dormiente), che fa parte del sistema montuoso del Gran Caucaso. Il monte ha due cime gemelle, quasi uguali per altezza: 5.642 e 5.621 metri. Molti credono che salire sull’Elbrus sia un gioco da ragazzi, ma non è del tutto vero!

Elbrus Legion Media Legion Media

12 / La catena montuosa più lunga è quella dei monti Urali, che si estendono da Nord a Sud per 2.000 km. Convenzionalmente, gli Urali sono ritenuti il confine tra Europa e Asia. Circa 3/4 del territorio russo si trova in Asia.

13 / La massa montuosa più antica della Terra, a quanto ritengono gli studiosi, è il il Karandash, monte alto appena 610 metri, situato nella regione di Cheljabinsk, nel Sud degli Urali, che secondo le stime degli scienziati ha 4,2 miliardi di anni (l’età del nostro pianeta è di circa 4,75 miliardi di anni). Karandash è costituito da izrandite – rocce magmatiche che presumibilmente sono i resti di un supercontinente preistorico, esistito 2 miliardi di anni fa. In tal modo, i monti Urali sono tra i più antichi del mondo.

14 / Il vulcano attivo più alto d’Eurasia si trova nell’Estremo Oriente, nella Penisola della Kamchatka. È la Kljuchevskaja Sopka, e raggiunge quota 4.850 m. È uno dei vulcani più attivi della Terra.

Klyuchevskaya Sopka Legion Media Legion Media

15 / Il camino kimberlitico Trubka Udachnaja, uno dei più grandi giacimenti di diamanti della Russia, è la quarta miniera di diamanti più profonda del mondo. La sua profondità è di 640 metri. Che ne dite di vedere le impressionanti immagini della miniera Mir nella città di Mirnyj?

Stapanov Alexander (CC BY-SA 3.0) Stapanov Alexander (CC BY-SA 3.0)

