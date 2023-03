Gamsutl, visitiamo l’antica città fantasma del Daghestan (FOTO)

Gamsútl viene definita la “Machu Picchu del Daghestan” e “città morta”, ma anche “luogo di esilio” e “paese sterminato dal colera”. Nell’arco della sua storia millenaria, il paese ha dato origine a parecchie leggende, alcune con buona dose di realismo, altre del tutto fantastiche. Per cominciare, bisogna dire che Gamsutl, come tante altre località pittoresche del Caucaso Settentrionale, si trova in un luogo estremamente isolato.

Legion Media Legion Media

Tuttavia, a quanto pare, l’intento era proprio questo. Chi ha costruito Gamsutl, era ben cosciente di quello che stava facendo. Il paese si trova nel distretto di Gunib, sulla cresta del monte Gamsutlmeer, che in quel punto raggiunge l’altezza di 1.418 metri. Così, l’unica strada che lo collegava al resto del mondo era uno stretto sentiero di montagna. Grazie a questo, il paese era praticamente inespugnabile. Infatti, non è mai stato conquistato da nessuno.

Vladimir Pesnya/Sputnik Vladimir Pesnya/Sputnik

La data esatta della fondazione di Gamsutl non si conosce. Secondo una delle teorie, fu fondato dai khan àvari (gli àvari sono uno dei popoli indigeni del Caucaso Settentrionale e oggi costituiscono l’etnia più numerosa dal Daghestan). Il khan fondatore di Gamsutl abitava con la sua famiglia sulla cima del monte, mentre sui pendii si insediarono i suoi guerrieri. Nella lingua àvara “Gamsutl’” significa “ai piedi della fortezza del khan”.

Legion Media Legion Media

Secondo un’altra versione, era un luogo dove si esiliavano persone che commettevano reati. “Tuttavia, non esiste nessuna monografia scientifica in merito”, sostiene Zaur Tsocholov, che fu il primo a organizzare gite nel paese abbandonato.

Legion Media Legion Media

Gli abitanti locali credevano che il paese avesse, come minimo, 1600 anni, ma, in realtà, deve essere ancora più antico. Lo dimostra in particolare la scoperta degli archeologi che nei pressi di Gamsutl hanno trovato una lapide funeraria di circa 2000 anni fa, con una scritta in lingua proto-iraniana. Probabilmente, la popolazione del paese era multietnica, come dimostrano alcune scritte in persiano sui muri delle case.

Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

Da lontano le rovine del paese sembrano dei nidi di rondine. Una parte delle case fu scolpita nelle rocce della montagna. Se il profilo del terreno non consentiva di costruire, la rupe veniva frantumata e usata come materiale da costruzione. Il tetto delle abitazioni era formato da travi di legno, con sopra della terra e della paglia. Quando pioveva, lo strato superiore della copertura veniva portato via dall’acqua, pertanto il tetto doveva essere riparato regolarmente.

Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

“Se piove forte, Dio vi guardi dal toccare le case: l’intera parete potrebbe crollare”, spiega Zaur. Le pietre che formano le pareti sono tenute insieme da argilla, che si sgretola facilmente. In apparenza, tutte le case di Gamsutl hanno migliaia di anni, ma non è così. La maggioranza delle costruzioni che si possono vedere oggi risale all’inizio del XIX secolo.

Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

Ancora di recente (alcune decine di anni fa) Gamsutl brulicava di vita. C’erano una scuola, un asilo nido, un ospedale e un reparto di maternità. L’esodo è cominciato negli anni Settanta-Ottanta del Novecento, quando gli abitanti, in primo luogo i giovani, cominciarono a migrare verso Makhachkalá, capitale del Daghestan (da Gamsutl dista tre ore di macchina), perché non riuscivano a trovare lavoro e la vita quotidiana era complicata dai problemi logistici.

Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

“Negli anni Settanta il livello dei fiumi era molto più alto. Quand’ero piccolo, nel nostro paese, Chokh, il fiume lo potevo attraversare solo se mi aggrappavo ad un cavallo; oggi, invece, ogni bambino lo può attraversare a piedi. Un giorno il ponte che attraversava il fiume è stato spazzato via da una frana. Per due mesi gli abitanti di Gamsutl sono rimasti isolati dal resto del mondo. Allora molte persone hanno deciso di abbandonare le loro case”, spiega Zaur, aggiungendo che parecchie persone sono state anche uccise dal colera.

Legion Media Legion Media

Qualcuno, tuttavia, ha deciso di finire qui i suoi giorni. Nel 2002 nel paese abitavano ancora 17 persone, nel 2010 ne restavano solo 10. Uno di questi era Abdulzhalil Abdulzhalilov, nato e sempre vissuto a Gamsutl. Una volta al mese scendeva dalla montagna per comprare il cibo, incassare la pensione, informarsi sulle ultime notizie dal mondo e andare in biblioteca. A Gamsutl allevava le api, e nelle ore libere scriveva un saggio su temi religiosi e faceva da guida ai turisti. Dicono che all’epoca si facesse chiamare “il sindaco di Gamsutl”.

Legion Media Legion Media

Ben presto nel paese rimasero soltanto due persone: Abdulzhalilov e una vecchia donna. I due non si parlavano. Per quanto possa sembrare strano, pur vivendo in mezzo a centinaia di edifici abbandonati, non riuscivano a trovare un accordo per spartirsi la terra. Quando la donna è morta, Abdulzhalil è rimasto da solo nel paese. Nel 2015 è spirato anche lui. Da allora il paese è totalmente deserto.

Oggi la “città fantasma” è una delle maggiori attrazioni del Daghestan. Molte persone sono attratte dall’estetica dell’abbandono, specie se accentuata da rupi e monti.

Legion Media Legion Media

“Succede che in questo antico paese io sono entrato da solo, di corsa. Sono entrato e sono rimasto di stucco: il tempo si è fermato. All’improvviso, non c’era più nulla; soltanto il silenzio, le case vuote, le orbite vuote delle finestre… Un posto, non direi macabro, ma molto particolare”, ricorda la sua esperienza Aleksandr Popov, che è stato a Gamsutl diverse volte.

Legion Media Legion Media

Agli abitanti dei paesi vicini Gamstul dà la possibilità di guadagnare qualche soldo: danno passaggi ai turisti, organizzano gite a cavallo, fanno da guide. Durante la giornata è un posto piuttosto animato, pertanto un nostro consiglio ai turisti è: venite qui all’inizio della giornata, possibilmente all’alba. Così potrete girare indisturbati per le strade deserte e provare le stesse sensazioni che provava Abdulzhalil Abdulzhalilov, ascoltando il silenzio assordante.

