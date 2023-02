È possibile visitare la Russia come turista nel 2023?

Visitare la Russia come turista nel 2023 è possibile, ma può comportare alcune sfide logistiche che vale la pena di considerare in anticipo

Sì, viaggiare in Russia come turista nel 2023 è possibile. Ma ecco a cosa fare attenzione se vi state preparando per il vostro viaggio da sogno.

La richiesta del visto

Innanzitutto, vale la pena di verificare se è necessario un visto per attraversare il confine russo. Nel 2023, i cittadini di circa 65 Paesi potranno visitare la Russia senza visto. Questo include la maggior parte degli Stati post-sovietici come Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Uzbekistan e Ucraina.

Inoltre, i cittadini di alcuni Paesi del Sud e Centro America – tra cui Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Panama, Perù, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Ecuador – non hanno bisogno di un visto per recarsi in Russia.

Anche i cittadini di Israele, Sudafrica, Cuba, Montenegro, Thailandia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Andorra, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Mongolia, Botswana godono dell’esenzione dal visto per la Russia.

Per l'elenco completo dei Paesi, cliccate qui.

* I dati dell’infografica risalgono al novembre 2022 e sono stati ottenuti dal sito web delle informazioni consolari russe.

* Lo status di un determinato Paese è soggetto a modifiche. Prima di prenotare un viaggio in Russia, si consiglia di verificare le informazioni pertinenti per ogni singolo caso.

* L’esenzione dal visto può essere applicata ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio militare, a uomini d’affari selezionati, a membri degli equipaggi degli aerei, a membri dell’equipaggio di una nave o di un treno, a camionisti professionisti, a gruppi turistici organizzati e a persone che hanno il permesso ufficiale di vivere in alcune regioni di confine.

È sicuro viaggiare in Russia in questo momento?

All’inizio del 2022 la Russia, come destinazione di viaggio, ha ricevuto una buona dose di critiche negative da varie fonti.

Alcuni account ufficiali di viaggio gestiti dai governi di Paesi come Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e altri consigliano ai loro cittadini di astenersi da viaggi non essenziali nel Paese.

Detto questo, è sempre consigliabile valutare i rischi per la sicurezza quando si viaggia in qualsiasi Paese straniero. I viaggi in Russia non fanno eccezione. Tuttavia, Mosca, San Pietroburgo e le altre principali città russe sono sempre state ampiamente considerate sicure negli ultimi anni, soprattutto rispetto ad altre popolari destinazioni turistiche.

E poco o nulla è cambiato nelle principali città russe dal punto di vista delle condizioni per i turisti o per i residenti locali. Di conseguenza, le preoccupazioni più estreme e altisonanti sulla sicurezza possono essere ignorate in quanto troppo allarmistiche.

La logistica

Detto questo, la logistica rappresenta la sfida più grande per i turisti che si recano in Russia nel 2023. Alcuni Paesi hanno chiuso il proprio spazio aereo nazionale alle compagnie aeree russe, rendendo più complicata la logistica per i turisti che intendono visitare la Russia nel 2023.

Tuttavia, i cambiamenti specifici dipendono dal Paese da cui il turista parte. In alcuni casi, le rotte aeree dirette sono rimaste inalterate. Ad esempio, nulla è cambiato per i turisti provenienti da Cina, India, Turchia, Paesi del Medio Oriente e dalla maggior parte degli Stati post-sovietici. Possono prenotare voli diretti per i principali aeroporti russi.

I turisti in partenza dalle capitali europee dovranno prenotare voli di collegamento attraverso la Turchia o i Paesi del Medio Oriente. Questo rende i biglietti più costosi e i voli più lunghi. Tuttavia, è ancora possibile recarsi in Russia da quasi tutti i Paesi del mondo.

Va notato che ogni Paese ha le sue peculiarità che devono essere prese in considerazione in anticipo. Ad esempio, l’Ambasciata indiana in Russia sconsiglia ai cittadini indiani di recarsi in Russia attraverso Paesi terzi. Secondo il sito web dell’ambasciata, i viaggiatori indiani dovrebbero scegliere solo voli diretti da Delhi a Mosca, altrimenti rischiano di vedersi negare l’ingresso in Russia.

Il governo britannico ha invece vietato ai suoi cittadini di acquistare biglietti delle compagnie aeree russe sottoposte a sanzioni. Tuttavia, le autorità britanniche hanno fatto un’eccezione per i viaggi che hanno origine in Russia o al suo interno: in questo caso, i cittadini britannici possono acquistare biglietti da compagnie russe senza violare le sanzioni.

Restrizioni legate al Covid: vaccinazioni e quarantene

Nel 2022, le autorità russe hanno cancellato le restrizioni legate al Covid sia per i cittadini russi che per i turisti stranieri.

Nel 2023, i cittadini stranieri non dovranno più fornire i risultati di un tampone negativo quando entrano in Russia con qualsiasi mezzo di trasporto. Pertanto, i viaggiatori stranieri non dovranno più sottoporsi al test del coronavirus prima della partenza.

Inoltre, le autorità russe hanno eliminato le restrizioni legate a Covid che richiedevano ai visitatori di fornire un motivo specifico per visitare il Paese, facilitando i viaggi turistici.

L’unica norma legata al Covid che resta attiva è l’obbligo di compilare un questionario. Ai passeggeri – sia cittadini russi che stranieri – verrà chiesto di compilare la versione cartacea del questionario a bordo del volo per la Russia.

