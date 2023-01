Le dieci ambasciate russe più sorprendenti del mondo

10 / Pechino, Cina

L'Ambasciata russa a Pechino è una delle missioni diplomatiche più grandi al mondo in termini di estensione territoriale. Occupa un'area di sei ettari nel nord-est di Pechino, dove dal 1716 al 1956 aveva sede la Missione ecclesiastica russa in Cina.

Oltre all'edificio principale, il complesso ospita una chiesa, un'antica biblioteca, edifici residenziali, un edificio della missione commerciale, una scuola, un campo da calcio e un campo da tennis.

9 / Libreville, Gabon

L'Ambasciata russa a Libreville si trova su una delle strade principali della capitale del Gabon, un Paese dell'Africa occidentale. Il complesso di edifici dell'Ambasciata russa è stato costruito nel 1991. La Russia è proprietaria del terreno e degli edifici. Il bellissimo edificio principale dell'ambasciata ha sottili pilastri bianchi lungo tutto il perimetro.

8 / Varsavia, Polonia

L'edificio che ospita l'ambasciata russa a Varsavia è un bellissimo palazzo. Costruito nel 1955 su progetto di architetti sovietici e con materiali importati dall'URSS, il palazzo è stato eretto su una collina artificiale. Ha due ali tra le quali si trova un'ampia scalinata a più rampe. Si trova al centro di un parco dove sono stati piantati circa 8.000 alberi.

7 / L'Avana, Cuba

L'ambasciata russa a L'Avana è nota per essere in un edificio molto insolito che alcuni paragonano a una spada. Costruito nell'arco di quasi 10 anni, l'edificio, progettato dall'architetto sovietico Aleksandr Rochegov, fu pronto nel novembre 1987.

Per mitigare l'effetto del clima caldo di Cuba, l'architetto ha utilizzato una serie di caratteristiche come piccole finestre, tettoie ombreggianti, passaggi coperti e logge profonde.

6 / Roma, Italia

L'Ambasciata russa in Italia si trova nella splendida villa "Abamelek", che deve il nome a uno dei suoi ultimi proprietari, l'aristocratico russo Semjon Abamelek-Lazarev, che l'acquistò nel 1907. Si trova vicino al Vaticano e si dice che sotto la villa si trovi un tunnel che la collega al Vaticano e alla rete stradale italiana.

5 / Washington, USA

L'ambasciata russa a Washington si trova nella zona di Mount Alto, sulla Wisconsin Avenue. L'area dove sorge l'ambasciata era stata affittata al governo sovietico per 85 anni. Nel 1972 venne firmato un accordo analogo per affittare agli Stati Uniti a Mosca una nuova ambasciata alle stesse condizioni.

L'imponente edificio è stato progettato dal famoso architetto sovietico Mikhail Posokhin, autore del Palazzo del Cremlino e di numerosi altri edifici a Mosca. È considerata una delle ambasciate più imponenti e grandi della capitale statunitense.

Alla fine degli anni '80, l'FBI e la National Security Agency costruirono un tunnel sotto l'ambasciata per raccogliere informazioni. Tuttavia, l'agente dell'FBI Robert Hanssen passò informazioni sulla costruzione del tunnel al KGB. Di conseguenza, il tunnel non è mai stato utilizzato per lo spionaggio.

4 / Berlino, Germania

All'inizio del XIX secolo, l'Impero russo acquistò un edificio rococò a due piani a Berlino per ospitare la missione diplomatica permanente in Prussia. L'edificio fu ricostruito per ospitare meglio gli uffici e gli appartamenti dei diplomatici russi. Furono anche predisposti degli alloggi separati per lo zar russo, dove il monarca poteva soggiornare durante le sue visite a Berlino.

Dopo l'invasione dell'Unione Sovietica da parte delle truppe di Hitler nel 1941, i diplomatici sovietici furono espulsi e l'edificio fu chiuso. Dopo la guerra, vennero stabilite relazioni diplomatiche con la Germania dell'Est, e l'Unione Sovietica fece costruire un nuovo edificio. L'inaugurazione del nuovo edificio dell'ambasciata sovietica a Berlino ebbe luogo nel 1952. Anche il nuovo edificio fu progettato nello stile del classicismo socialista.

3 / Helsinki, Finlandia

Questo imponente edificio che ospita l'ambasciata russa a Helsinki è stato costruito nel 1952. L'intero progetto è stato ideato dall'architetto sovietico Anatolij Strizhevskij e finanziato dal governo finlandese. L'edificio è stato progettato nello stile del classicismo socialista, noto anche come stile impero stalinista, che corrisponde all'edificio del Ministero degli Affari Esteri a Mosca.

Lo stemma dell'URSS è stato conservato sulla facciata dell'edificio anche dopo la dissoluzione dell'URSS come tributo alla storia.

2 / L'Aia, Paesi Bassi

La villa denominata "Demangan" nel parco Zorgvliet dell'Aia ospita l'ambasciata russa nei Paesi Bassi dal 1945, quando l'Unione Sovietica la prese in affitto per la prima volta. L'insolito nome si riferisce alla storia del suo precedente proprietario, un tenente-colonnello olandese di nome Stof, che partecipò a un'operazione militare a Sumatra.

Secondo il progetto iniziale della villa, gli alloggi erano disposti intorno a un salone centrale. Al piano superiore si trovavano quattro camere da letto, un salotto e un soggiorno. Nell'attico si trovavano due camere per gli ospiti e un’altra stanza, oltre agli alloggi della servitù.

I sovietici affittarono la villa nel 1945, dopo la liberazione dei Paesi Bassi dall'occupazione nazista. Nel 1964, l'URSS acquistò la villa per la sua missione diplomatica.

1 / Berna, Svizzera

La Russia e la Svizzera hanno quasi 200 anni di relazioni diplomatiche. Nel corso della storia della presenza della missione diplomatica russa in Svizzera, questa ha cambiato più volte sede. I due Paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche dopo la Rivoluzione russa del 1917 e le hanno ripristinate solo nel 1946.

Nel 1948, l'URSS affittò un palazzo per ospitare la missione diplomatica sovietica a Berna, prima di acquistarlo nel 1965. Questo stesso imponente palazzo, situato al Brunnadernrain 37, è quello che la Russia ha ereditato dall'URSS dopo il suo crollo nel 1991.

