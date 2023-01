I Laghi di Multá: godetevi i più suggestivi panorami di montagna sugli Altaj! (FOTO)

Questo luogo unico, con più di quaranta laghi, ognuno dalla diversa tonalità di turchese, è una vera e propria meraviglia naturale nel sud della Siberia. E in più è un luogo ideale per disintossicarsi da Internet…

Una miriade di laghi si trova in una zona remota dei Monti Altaj. Ogni estate, gli amanti del tempo libero all’aria aperta visitano questi laghi per andare in barca, pescare e fare escursioni nelle aree circostanti. Sono situati a circa 1.700 metri sul livello del mare, nel bacino del fiume Multá, un affluente del Katun lungo solo 39 chilometri.

I centri abitati più vicini ai laghi sono i villaggi di Multá (circa 700 abitanti) e Maralnik-1 (una cinquantina di residenti). Tutti i percorsi per raggiungere i laghi passano di solito attraverso di essi. C’è un autobus da Barnaul, che ferma a Bijsk e Gorno-Altajsk (tempo di percorrenza 9-14 ore) lungo il famoso “Chuiskij trakt”, una delle strade più pittoresche della Russia, che arriva fino al villaggio di Multa. Per raggiungere Maralnik-1, che si trova 9 km più vicino ai laghi, è possibile prendere un taxi dal villaggio di Ust-Koksa (circa 4.400 abitanti), il centro amministrativo di questo distretto.

Da Maralnik-1 parte la strada per i laghi di montagna, un percorso di 13 km attraverso la foresta, esposto a forti venti. I turisti di solito vi si recano a piedi o prenotano un trasferimento in camion o Suv. Il tratto è impossibile da percorrere con un’auto normale. Tuttavia, molti gruppi turistici preferiscono aggirare la strada “ufficiale” facendo un giro sui monti per vedere luoghi più belli e non rimanere impantanati nel fango.

I più grandi dei Multínskie ozjóra (Мультинские озёра; ossia: laghi di Multá) sono il Verkhnee Multinskoe (Superiore), lo Srednee Multinskoe (Di Mezzo), il Nizhnee Multinskoe (Inferiore) e il Poperechnoe (Trasversale). Ma complessivamente, i laghi qui sono più di quaranta! È interessante notare che tutti hanno un’acqua turchese, ma con sfumature diverse. È irreale vedere tutti i laghi in un solo giorno, perché distano diversi chilometri l’uno dall’altro e bisogna attraversare strette gole di montagna.

Anche se ci sono numerosi campeggi e infrastrutture turistiche sulle rive, i telefoni cellulari e l’elettricità non sono per lo più disponibili (è un luogo ideale per il digital detox!). Di norma, la connessione al mondo esterno è disponibile solo in prossimità dei campeggi (ma non in tutti). Allo stesso tempo, tutti i campeggi organizzano il trasporto ai laghi dai centri abitati, nonché gite ed escursioni varie.

Il lago Nizhnee è il più vicino ai villaggi e uno dei più grandi di questo distretto dell’Altaj (la lunghezza della riva è di 6.570 metri e la profondità media è di oltre 20 metri). Qui si trova la maggior parte delle basi turistiche (turbazy). In estate, il lago si riscalda fino a +15 °C, quindi se non avete paura dell’acqua fredda, potete anche farvi una bella nuotata.

Per raggiungere il lago successivo, il lago Srednee, bisogna camminare per circa 4 km lungo il sentiero forestale che costeggia la riva. Questi laghi sono separati dalla cascata Shumy, formata da grandi massi. Uno degli itinerari più popolari è una gita in motoscafo sui laghi Nizhnee e Srednee.

Dallo Srednee al lago Poperechnoe ci sono circa 5 km, lungo sentieri di montagna. Quest’ultimo lago si trova più in alto rispetto agli altri, in un luogo incredibilmente pittoresco, circondato da ghiacciai. Le sue acque sono fredde tutto l’anno e di un blu brillante.

Il lago Verkhnee dista circa 3 km dal Poperechnoe. È anche il più freddo. A luglio, la temperatura dell’acqua non supera gli 8°C.

Con il bel tempo, dalle rive dei laghi di Multá si può vedere il monte Belukha, la cima più alta degli Altaj. Dal lago Nizhneee dista solo 60 km e alcuni turisti più esperti combinano la vacanza sui laghi con la scalata del Belukha.

