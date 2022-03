Il raro fenomeno del “lardo di ghiaccio” è apparso sui fiumi di San Pietroburgo (FOTO)

Queste particolari formazioni di neve e ghiaccio sono un avvenimento non così insolito in Russia, eppure riescono ogni volta a sorprendere

Un raro fenomeno naturale chiamato in russo “ledjanóe salo” (“ледяное сало”), ossia “lardo di ghiaccio”, e noto in inglese come “grease ice” (“ghiaccio unto”) è apparso sul fiume Ekateringofka a San Pietroburgo e ha lasciato a bocca aperta gli abitanti della città. La neve che cade sull’acqua fredda, vicina al punto di congelamento, si raggruppa in una massa dall’aspetto plastico e untuoso, che non si scioglie. Le ultime foto sono state pubblicate dall’Istituto di ricerca artica e antartica sui social media.

Gli scienziati hanno spiegato a chi temeva fuoriuscite di sostanze inquinanti, che il fenomeno è assolutamente naturale e ha a che fare con le particolari condizioni climatiche.

Nelle stesse ore in quella zona di San Pietroburgo è stato possibile vedere anche un altro fenomeno bizzarro, simile ma differente, che in russo è detto “snezhurá” (“снежура”) e a livello internazionale è più noto con il termine inglese di “slush” o “slush ice” (“fanghiglia di ghiaccio”).

I pietroburghesi sono stati colpiti soprattutto dal “lardo di ghiaccio” e sono fioriti i paragoni ironici sui social network: “Sembrano gnocchi troppo cotti in una pentola!”; “perché c’è della schiuma di latte bollito nel fiume?”, e così via.

Un fenomeno naturale simile era apparso a San Pietroburgo nel dicembre 2021 sul fiume Mojka. Allora, la città era coperta da una nevicata molto pesante e da un freddo pungente, mentre l’acqua del fiume non si era ancora congelata.

