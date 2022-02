Il fast food è in un castello! I dieci edifici più singolari dove ordinare un hamburger in Russia

Mangiare un Big Mac in un castello medievale, o del pollo fritto con patatine in una vecchia izbà in legno: ecco i luoghi dove non vi aspettereste mai di trovare un McDonald's!

“Mancano solo il fossato e gli arcieri sulla torre!”, scherzano gli abitanti di Kazan. In effetti, in Russia non capita tutti i giorni di trovare un fast food all’interno di un castello “medievale”. Qui, al posto di questo McDonald's, una decina di anni fa esisteva un ristorante tematico chiamato “Lancillotto”.

In questo elegante edificio di epoca sovietica, invece, è stato aperto un KFC. Siamo a Petrozavodsk, la capitale della Carelia. In precedenza lo stabile ospitava il cinema Pobeda, che dopo il crollo dell’URSS ha ceduto il posto a una discoteca, ad alcune esposizioni e così via. Oggi, il piano terra è occupato dal fast food.

A Sochi il McDonald's si affaccia vicino al lungomare, in una delle zone più turistiche della città. L’edificio non ha nulla da invidiare agli stabili raffinati del quartiere, e la fontana accoglie i clienti con i suoi allegri spruzzi d’acqua. Dalla terrazza del secondo piano, poi, si può ammirare una splendida vista sul Mar Nero e sul porto marittimo!

A Penza, l'antica città della Russia centrale, il McDonald's occupa l’edificio del vecchio mercato del pesce, costruito nel XX secolo. Questo palazzo è uno dei più belli della città ed è considerato un punto di riferimento locale.

Se nell’antica Rus’ fosse esistito il KFC, probabilmente avrebbe avuto questo aspetto! Suzdal è una delle città dell’Anello d’Oro, il circuito di antiche cittadine vicino a Mosca; qui si possono ammirare molti edifici storici in buono stato di conservazione. Fino a qualche anno fa, in questa zona della Russia non esistevano i fast food occidentali, poiché l'amministrazione locale voleva preservare l'autenticità della città. Ma nel 2021 il primo franchising di KFC ha aperto in centro, all’interno di una vecchia casa in legno. I clienti commentano che si tratta del fast food più insolito che abbiano mai visto!

Questo ristorante KFC si trova proprio all'interno della stazione ferroviaria Kazanski, nel centro di Mosca. L'edificio era stato progettato dal famoso architetto russo Aleksej Shchusev nel 1910 e KFC è apparso qui quasi un secolo dopo.

Il ristorante McDonald's sull'isola Vasilievskij, a San Pietroburgo, si trova invece in un edificio della metà degli anni ‘90. Gli architetti l'avevano progettato in stile postmoderno, in modo che non contrastasse con gli edifici vicini risalenti alla fine del XIX-inizio XX secolo. C’è anche una torretta con un orologio!

Nel 2020, sulla Nuova Arbat di Mosca, è stato inaugurato un nuovo McDonald's all’interno di un palazzo del XIX secolo. In epoca sovietica questo edificio ospitava un ospedale e, a differenza di molti altri palazzi vicini, andati distrutti nel corso degli anni, questo è sopravvissuto fino a noi.

A Ivanovo, nella Russia centrale, per ordinare un pollo fritto di KFC bisogna entrare in un elegante palazzo del XX secolo. Si trattava inizialmente di un edificio residenziale, trasformato poi in un hotel con negozi. In epoca sovietica, ha accolto nuovamente degli appartamenti, per aprire le porte al fast food nel 2019.

“Qui c’è una delle migliori viste di Nizhnij Novgorod”, dicono i locali che visitano il ristorante McDonald's sull'argine Nizhnevolzhskaja. L'edificio è stato costruito nel 2019 ed è diventato immediatamente molto popolare, soprattutto grazia alla sua posizione privilegiata che offre una bella vista panoramica.

