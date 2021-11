Mosca e la Russia fanno incetta di premi agli Oscar del Turismo 2021

La capitale russa è stata nominata Destinazione urbana leader in Europa. Soddisfazione anche per San Pietroburgo, premiata come Destinazione leader del patrimonio europeo

Mosca si è aggiudicata i premi “Europe's Leading Urban Destination” e “Europe's Leading City Tourist Office” ai World Travel Awards 2021, gli Oscar del turismo, così come si legge sulla loro pagina web ufficiale.

Per il premio di Destinazione urbana leader in Europa, la capitale russa si è contesa il titolo con Amsterdam, Barcellona, Berlino, Ginevra, Lione, Lisbona, Londra, Roma, San Pietroburgo, Venezia e Vienna, selezionati in questa categoria. Mosca tra l’altro era stata premiata in questa categoria anche l’anno scorso; mentre il premio nel 2019 e nel 2017 era stato assegnato a San Pietroburgo.

Ma la lista di premi per la Russia è ben più lunga: San Pietroburgo è stata nominata “Destinazione leader del patrimonio europeo”, davanti a Parigi, Amsterdam, Atene, Berlino, Venezia, Firenze ed Edimburgo. La capitale del nord è stata nominata anche “Destinazione leader in Europa per le vacanze in città” e “Campagna di marketing leader in Europa”.

Inoltre, Aeroflot, la principale compagnia aerea russa, è stata indicata “Europe's Leading Airline Brand”, davanti ad Air France, British Airways, Iberia, Icelandair, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, SWISS, TAP Air Portugal e Turkish Airlines.

Infine, il Lotte Hotel di Mosca è stato nominato “Hotel di lusso leader in Europa”, mentre lo Swissôtel Krasnye Holmy, sempre a Mosca, è stato nominato “Business hotel di lusso leader in Europa”.

I World Travel Awards sono stati istituiti nel 1993 e vengono assegnati sulla base di una votazione effettuata da turisti e specialisti dell'industria del turismo (nel 2020, sono stati espressi più di 2 milioni di voti). Per questa edizione 2021, la cerimonia di premiazione di livello mondiale si terrà il 26 ottobre a Mosca.

