Perché in Urss nel formaggio si trovavano dei numeri di plastica?

Molti di coloro che sono nati nell’Urss ricorderanno come cavassero dalla crosta del formaggio dei grandi numeri di colore blu. I numeri erano in plastica alimentare a base di caseina. Di solito, erano uno o due, a seconda di come era tagliato il formaggio. I bambini giocavano con questi numeri, ne facevano collezione e li usavano per costruire varie cose. Ma a che cosa servivano?

Nel caseificio, sulla forma di formaggio veniva applicata una serie di numeri che indicavano il lotto e la data di produzione. In altre parole, era una semplice marcatura. Ogni tipo di formaggio aveva una sua durata di stagionatura. Quindi, se il formaggio restava sullo scaffale più del necessario, o usciva dal magazzino prima del tempo, grazie a questi numeri di plastica si poteva facilmente risalire alla squadra di produzione e al responsabile dell’errore.

Ai negozi il formaggio veniva spedito già tagliato, pertanto i compratori vedevano soltanto dei singoli elementi della marcatura. Oggi, i numeri in caseina si usano raramente, per lo più tra i nostalgici. Il più delle volte, la marcatura si applica non sui formaggi, bensì sullo scaffale di stagionatura, oppure sul formaggio si usa una vernice alimentare o un adesivo, sul quale è stampata la data.



