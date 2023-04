Perché un discendente di Pushkin e Alessandro II ha combattuto con i nazisti contro la Russia?

Il poeta Aleksandr Pushkin (1799-1837) aveva un nipote. L’imperatore Alessandro II (1818-1881) aveva una figlia. I due si conobbero in Costa Azzurra, nel 1895. Lui aveva 24 anni, lei 22. Ebbero un figlio di nome Georg-Michael Alexander von Merenberg (1897-1965).

Il bambino era cugino dell’ultimo imperatore russo Nicola II e avrebbe potuto condurre uno stile di vita aristocratico, ma due guerre mondiali determinarono invece il suo destino.

La Prima guerra mondiale

Il conte Georg-Michael Alexander von Merenberg nacque ad Hannover il 16 ottobre 1897. A differenza del padre, che non parlava russo, lui padroneggiava la lingua dei suoi antenati.

Georg-Michael Alexander von Merenberg (1897-1965) con la sorella. Inizi del Novecento Dominio pubblico Dominio pubblico

Sebbene Georg-Michael Alexander von Merenberg volesse diventare medico, si attenne alla tradizione dell’epoca che prescriveva all’aristocrazia di intraprendere la carriera militare.

Quando iniziò la Prima Guerra Mondiale, il padre di von Merenberg fece in modo che lui e il figlio prestassero servizio sul fronte occidentale, in modo da non dover combattere contro i russi. Tuttavia, l’allora diciassettenne Georg-Michael finì ben presto in Francia come prigioniero di guerra. È così che la Prima Guerra Mondiale finì per lui.

Georg-Michael Alexander von Merenberg nel 1917. Nella prima guerra mondiale combatté sul fronte occidentale e venne fatto prigioniero Dominio pubblico Dominio pubblico

Al termine delle ostilità, von Merenberg tornò in Germania, a Wiesbaden, solo per sperimentare gli effetti devastanti della guerra sull’economia tedesca.

L’iperinflazione aveva mandato in fumo la fortuna della famiglia. Dovettero dare in affitto i propri appartamenti a Wiesbaden per sbarcare il lunario.

Ma ben presto, l’ascesa del regime nazista e lo scoppio di un’altra guerra mondiale fecero sembrare banali questi problemi del recente passato.

Nella Wehrmacht

Pochi anni dopo l’inizio della Seconda guerra mondiale, von Merenberg fu arruolato nell’esercito tedesco e inviato a combattere sul fronte orientale. Il nipote dell’imperatore russo fu assegnato a un’unità di terra dell’aviazione tedesca, la Luftwaffe.

Georg-Michael Alexander von Merenberg con la uniforme da maggiore della Wehrmacht. Circa 1944 Dominio pubblico Dominio pubblico

La carriera militare di Von Merenberg si arenò, tuttavia, a causa della sua evidente avversione per l’ideologia nazista. Come forma di punizione, von Merenberg fu inviato in una remota isola greca, Paros (Paro), nel Mar Egeo.

Secondo una leggenda, questo discendente di famiglie aristocratiche russe ed europee rischiò la vita per salvare 125 innocenti residenti sull’isola.

Secondo quanto raccontato dai mass media russi, i nazisti avevano iniziato la costruzione di un nuovo campo d’aviazione militare sull’isola e si accorsero rapidamente dei commando britannici che li controllavano via radar, i quali tentarono di assaltare la loro posizione con l’aiuto dei combattenti partigiani locali il 16 maggio 1944.

Poiché il comandante tedesco della guarnigione dell’isola fu ferito durante il raid, von Merenberg fu temporaneamente messo a capo del contingente tedesco. Per vendicarsi dell’attacco al campo d’aviazione, il comando superiore tedesco chiese l’esecuzione di 125 uomini appartenenti alla comunità locale. In qualità di ufficiale superiore sull’isola, von Merenberg fu incaricato di eseguire la crudele sentenza.

Georg-Michael Alexander von Merenberg e dei monaci greci sull’isola greca di Paros Dominio pubblico Dominio pubblico

La gente del posto, disperata, chiese aiuto all’archimandrita Philotheos, abate del Monastero Logovarda. Secondo la leggenda, l’abate e il discendente dell’aristocrazia russa si sedettero al tavolo delle trattative per trovare insieme il modo di interrompere l’esecuzione senza far infuriare Berlino.

A quanto si racconta, alla fine von Merenberg fu convinto a correre il rischio personale di annullare l’ordine di uccidere gli innocenti. Il discendente di Pushkin e nipote dell’imperatore russo Alessandro II decise di correre il rischio personale di risparmiare gli innocenti, chiedendo all’abate di garantire che la gente del posto non avrebbe più tentato di attaccare nuovamente il campo d’aviazione.

Dopo la fine della guerra, von Merenberg tornò in Germania. Morì nel 1965. Non ha mai raccontato questa storia a nessuno, e la stessa è diventata pubblica solo nel 2010, grazie all’articolo di una giornalista di nome Katherine Clark.

Una scansione di questa pubblicazione è disponibile su Internet. Tuttavia, non possiamo attestare con certezza l’autenticità dei fatti.

