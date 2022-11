Così i soldati di Napoleone divennero cosacchi russi

All'inizio del XIX secolo i “temibili e crudeli” cosacchi russi erano temuti come il fuoco in Europa. Questo, tuttavia, non impedì ad alcuni ufficiali francesi di unirsi ai loro ranghi

“Enormi, con i loro copricapi di pelliccia… Ci fissavano con gli occhi pieni di crudeltà. Agitavano le loro spade macchiate di sangue e portavano al collo collane di orecchie umane e catene di orologi…”. È così che i francesi raffigurarono i cosacchi che entrarono nella loro patria nel 1814 come parte dell’esercito russo.

I reggimenti irregolari cosacchi, che avevano combattuto con successo contro la "Grande Armata" di Napoleone durante l'invasione della Russia e le successive battaglie in Europa, rappresentavano un vero elemento esotico per il popolo francese. I feroci e barbuti “orsi del nord” erano il simbolo vivente della “barbarie russa”.

Cosacco siberiano. Caricatura di Jean Publishers, 1814 Anne S. K. Brown Military Collection/Brown University Library Anne S. K. Brown Military Collection/Brown University Library

Ma la cosa più sorprendente fu che un certo numero di soldati e ufficiali francesi di Napoleone si unirono volontariamente - e addirittura con grande desiderio - ai cosacchi russi. Come poté accadere?

Il lungo cammino

Più di 400 mila soldati della "Grande Armata" entrarono nel territorio dell'Impero russo nell'estate del 1812. In seguito, dall'Europa arrivarono altre 200 mila riserve.

Alla fine dell'anno, solo 80 mila persone di questa enorme massa avevano lasciato l'inospitale Paese insieme all'imperatore, mentre 300-400 mila soldati erano stati uccisi in battaglia, erano morti di fame o malattie o avevano disertato. Circa 200 mila persone, tra cui “48 generali e 4.000 ufficiali”, furono fatte prigioniere dai russi.

Mantenere un numero così elevato di prigionieri nella parte occidentale dell'Impero, devastata dalla guerra, era quasi impossibile; così i francesi furono scortati verso est, nelle profondità del vasto Paese, “per non farli gravare sulla popolazione e impedire loro di fuggire”.

Si dovettero fare grossi sforzi per fornire ai francesi cibo sufficiente e abiti adeguati, ma nella maggior parte dei casi furono inviati nei luoghi di prigionia in inverno, vestiti con leggere uniformi estive. I prigionieri di guerra morivano per assideramento e per epidemie di “malattie maligne e contagiose”: per questo gli abitanti delle città e dei villaggi si rifiutavano categoricamente di farli avvicinare alle loro abitazioni, lungo il tragitto.

La ritirata francese dalla Russia nel 1812 Illarion Pryanishnikov Illarion Pryanishnikov

Nonostante ciò, molti riuscirono a superare l’arduo viaggio. Quasi 170 ufficiali e più di 1.700 soldati dell’ex grande esercito di Napoleone arrivarono nella provincia di Orenburg (al confine con l'attuale Kazakistan), dove alla fine giunsero anche i cosacchi francesi.

Una nuova casa

In una provincia così remota non aveva senso tenere i prigionieri sotto costante sorveglianza. Non avevano altro posto dove andare: la distanza tra Orenburg e il confine occidentale dell'Impero Russo superava i 2.000 chilometri.

Gli ufficiali ricevevano indennità dallo Stato e persino un alloggio in affitto. Inoltre, la nobiltà locale, incantata dalla lontana Francia, offriva loro rifugio. I soldati semplici, pagati ovviamente meno, venivano alloggiati nelle cascine, dove dovevano ripagare la loro ospitalità con del duro lavoro fisico.

Gli abitanti, che non avevano sperimentato le conseguenze dell'invasione francese, erano piuttosto clementi nei confronti di questi visitatori. Il rispetto delle usanze e dei costumi locali era una condizione essenziale per il buon vicinato.

I tedeschi che avevano servito nella “Grande Armata” furono i primi a essere rimpatriati nel 1813 e il 14 dicembre 1814 fu pubblicato il manifesto secondo il quale “tutti i prigionieri francesi vengono rilasciati”.

I contadini russi attaccano i francesi The Print Collector/Getty Images The Print Collector/Getty Images

In realtà, molti decisero di non lasciare la “Russia selvaggia”: se nell’Europa dilaniata dalla guerra le opportunità per loro erano molto scarse, in Russia erano visti come rappresentanti dell’alta cultura e veniva offerto loro lavoro come precettori dei figli delle famiglie più benestanti, un buon salario e un tetto sopra la testa. In totale, circa 60 mila prigionieri francesi si offrirono di diventare sudditi russi.

Cosacchi francesi

Nella provincia di Orenburg c'erano circa cinquanta persone che desideravano restare nella loro patria d'adozione: studiavano il russo, si convertivano all'Ortodossia e coloro che non osavano ancora cambiare religione cominciavano comunque a farsi il segno della croce davanti alle icone, anche prima dei pasti.

Nella città di Birsk un intraprendente francese aprì un “Café de Paris”. Altri avviarono un'attività di successo producendo e vendendo cappelli di paglia per gli amanti della moda dell’epoca.

L'esercito cosacco di Orenburg Dominio pubblico Dominio pubblico

Alcuni presero una decisione ritenuta incredibile per i francesi, ovvero diventare ciò che ogni persona “civilizzata” temeva come il fuoco: cosacchi “selvaggi”. Alla fine del 1815, i primi cinque volontari furono assegnati all'esercito cosacco di Orenburg.

L'autore del monumentale “Dizionario esplicativo della Grande Lingua Russa”, Vladimir Dal, raccontò il suo incontro con un cosacco francese, durante un suo viaggio negli Urali nel 1833: “I nostri cosacchi lo avevano catturato nel 1812, e lo avevano portato qui negli Urali; lui si stabilì, si sposò e si arruolò come cosacco. Ecco a voi il cosacco francese Charles Bertu!”.

Non si conosce il numero esatto di francesi che espressero il desiderio di unirsi ai cosacchi. Ma è accertato che alla fine del XIX, nelle file dell'esercito di Orenburg c'erano 48 discendenti di prigionieri di guerra della “Grande Armata”.

Alcuni dei figli dei francesi che si unirono ai cosacchi riuscirono ad avere una brillante carriera. Così, il figlio di Desire d'Andeville, Viktor, che aveva combattuto per Napoleone, raggiunse il grado di generale e si distinse durante la guerra russo-turca del 1877-1878 e le campagne di annessione dell'Asia centrale all'Impero russo.

Col passare degli anni, i cosacchi francesi persero sempre di più la loro identità francese. Non volendo distinguersi dai loro compagni d'arme, cambiarono i loro cognomi alla maniera russa. Così, ad esempio, i nipoti dell'ufficiale Jean Jendre si facevano già chiamare Zhandrovyj. All'inizio del XX secolo i cosacchi “napoleonici” furono definitivamente integrati.

