Come sono cambiati gli edifici residenziali in Russia nell’ultimo secolo (FOTO)

1 / La “Fortezza di Shipov”

La “Fortezza di Shipov”, anni '10 del Novecento goskatalog.ru

Questo edificio in piazza Lubjanskaja, nel centro di Mosca, apparteneva a Sergej Shipov, un membro del Senato governativo. Egli permetteva a chiunque di vivere lì gratuitamente e non teneva alcun registro degli inquilini, il che portò la casa a diventare un rifugio per ogni sorta di criminali. Negli anni Ottanta del XIX secolo divenne una casa di carità della Società Filantropica Imperiale. Alla fine, l’edificio fu demolito nel 1966.

2 / Il condominio della Trinità

Il condominio della Trinità Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

In origine, questa casa era di proprietà del Monastero della Trinità di San Sergio; veniva affittata a ristoranti e negozi, e ospitava anche magazzini e uffici. Al suo posto, nel 1879, fu costruito l'edificio attuale, pensato come un condominio con vari appartamenti. Fino al 1905 è stato l'edificio residenziale più alto di Mosca.

3 / Palazzo della Chiesa della Trinità

L'edificio della Chiesa della Trinità (noto anche come il palazzo degli animali) Butko Elena (CC BY-SA 4.0) Butko Elena (CC BY-SA 4.0)

Nella Mosca della fine del XIX secolo molti appartamenti venivano costruiti da ricchi proprietari terrieri, tra cui la Chiesa ortodossa. Questo palazzo apparteneva alla vicina Chiesa della Trinità e gli appartamenti al suo interno venivano affittati. Fu costruito nel 1908 e decorato con bassorilievi a tema russo di Sergej Vashkov.

4 / Palazzo Pertsova

Palazzo Pertsova A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Questo palazzo fu costruito nel 1907 a Mosca e fu commissionato da un ingegnere ferroviario di nome Pjotr Pertsov, che lo registrò a nome della moglie Zinaida. Grande appassionato di arte russa, il proprietario aveva intenzione di affittare questi appartamenti ad artisti, scrittori e altri creativi a un prezzo molto modesto. La casa fu progettata dall'architetto Sergej Maljutin, che inserì volutamente finestre di diverse dimensioni e facciate asimmetriche. L’edificio divenne un popolare luogo di incontro della crème artistica di Mosca.

5 / Palazzo Basin

Palazzo Basin Denisenko Mikhail (CC BY-SA 4.0) Denisenko Mikhail (CC BY-SA 4.0)

Questo condominio di San Pietroburgo fu costruito nel 1878-1879 ed è un esempio di architettura neorussa.

6 / Palazzo Solodvnikov

Palazzo Solodvnikov Dominio pubblico Dominio pubblico

Questo condominio, costruito nel 1907-1909, fu commissionato dall'uomo d'affari e filantropo russo Gavriil Solodovnikov. Era destinato a persone con un reddito basso: l'affitto settimanale era di 1,25 rubli, mentre la paga giornaliera di un lavoratore era di circa 1,5 rubli.

7 / Condominio Usachevka

Condominio Usachevka, cartolina di David Shulkin Dominio pubblico Dominio pubblico

Costruito in stile Costruttivista nella seconda metà degli anni Venti, questo complesso abitativo dispone di appartamenti bilocali e trilocali creati per la classe operaia. Testimonia la necessità di alloggi economici e compatti che vi era nei centri urbani negli anni Venti, cui fece seguito il boom dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione del Paese.

8 / L'edificio Narkomfin

L'edificio Narkomfin prima e dopo il restauro Legion Media/TASS Legion Media/TASS

L'edificio Narkomfin, al civio 25 di Novinskij Boulevard, a Mosca, è un rinomato esempio di architettura costruttivista e design d'avanguardia. Costruito nel 1928-1930, è stato progettato per i dipendenti di alto livello del Commissariato delle Finanze (Narkomfin). Dispone di 54 “unità” di forma cubica adibite ad appartamenti. Il restauro dell'edificio è stato completato nel 2020.

9 / La Casa sul Lungofiume

La Casa sul Lungofiume Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Costruito nel 1931, questo complesso residenziale di 505 appartamenti e 25 ingressi comprende 8 edifici con un'altezza variabile da 9 a 11 piani. Fu progettato per i funzionari pubblici di alto rango e per l'élite del Partito Comunista, che avevano bisogno di essere vicini al Cremlino. La casa è stata costruita seguendo l'idea dell'epoca costruttivista di riunire tutti i servizi in un unico complesso: dispone infatti di lavanderia, centro medico, ufficio postale, asilo nido e scuola materna, biblioteca, palestra, campi da tennis, grandi magazzini, ecc. Il complesso comprendeva anche una mensa, un club e un cinema. Tuttavia, durante le repressioni staliniane, molti inquilini di alto rango furono spediti nei gulag. È un complesso residenziale d'élite ancora oggi, con alcuni degli appartamenti più costosi della città. Ne abbiamo parlato qui.

10 / Edificio sull'argine Kotelnicheskaja

La Casa sul lungofiume Kotelnicheskaja Alet123 (CC BY-SA 4.0) Alet123 (CC BY-SA 4.0)

Questo enorme edificio - uno dei grattacieli conosciuti come le “Sette Sorelle” - fu progettato da Dmitrij Chechulin e completato nel 1952. Nato come edificio residenziale, inizialmente ospitava 540 appartamenti ed era dotato, tra le altre comodità, di aria condizionata e aspirapolvere centralizzati. In questo grattacielo staliniano vivevano gli ufficiali della sicurezza dello Stato, l'élite del Partito Comunista e molti artisti sovietici e star del cinema.

11 / La “1-515/5”, la tipica casa a pannelli

I-515-5М Dominio pubblico Dominio pubblico

Sviluppati alla fine degli anni '50, questi edifici sono diventati le abitazioni di buona parte della popolazione urbana della Russia. Questo palazzo a 5 piani aveva appartamenti con 1 o 3 stanze, e soffitti alti appena 2,48 metri. Non c’erano ascensori, ma solo scale.

12 / Gli edifici “II-57”

II-57 Ikupman (CC BY-SA 4.0) Ikupman (CC BY-SA 4.0)

Gli edifici “II-57” furono costruiti negli anni '60, soprattutto nella regione di Mosca. Esistevano versioni a 9 e 12 piani e i soffitti degli appartamenti erano alti 2,64 metri.

13 / Gli edifici “II-68”

II-68 krassotkin (CC BY-SA 3.0) krassotkin (CC BY-SA 3.0)

Costruiti dal 1970 al 2000, questi edifici sono tra i più diffusi della Russia; di solito hanno 16 piani e pannelli di calcestruzzo argilloso.

14 / La casa degli aviatori

La casa degli aviatori Sergej Norin (CC BY 2.0) Sergej Norin (CC BY 2.0)

Questa casa in via Begovaja 34 è stata soprannominata “La casa con le gambe”: composto da 299 appartamenti dislocati su 13 livelli, l’edificio si ispira ai progetti di Le Corbusier; è caratterizzato infatti da 40 piloni in cemento armato (le cosiddette “gambe”) che sollevano il primo piano al livello del quarto. La scelta fu fatta per evitare che i gas di scarico del traffico pesante di via Begovaja si accumulassero nei locali. Progettato e costruito nel 1978 dall'architetto Andrej Meerson come hotel per le imminenti Olimpiadi del 1980, finì per essere abitato dai dipendenti di uno stabilimento aeronautico, da cui deriva il nome “Casa degli aviatori”.

15 / Complesso di appartamenti “Aerobus”

Complesso residenziale “Aerobus” aerobus-dom.ru

Costruito nel 2008, questo edificio di 32 piani a nord di Mosca è un esempio di “casa-città” contemporanea che dispone di tutto, dall'asilo al centro benessere, dal servizio di lavanderia ai ristoranti.

16 / Casa sulla Mosfilmovskaja (Torre Mosfilm)

Casa sulla Mosfilmovskaja Gennadij Grachev (CC BY 2.0) Gennadij Grachev (CC BY 2.0)

La Torre Mosfilm è stata costruita nel 2011. È un complesso residenziale composto da due torri: una con un'altezza di 213 metri (54 piani) e l'altra di 131 metri (34 piani). Gli edifici ospitano 565 appartamenti e sono un ottimo esempio di architettura residenziale hi-tech.

