Perché i denti d’oro erano così comuni in Unione Sovietica? (FOTO)

Una persona proveniente dall’ex Unione Sovietica può essere riconosciuta dalla sua bocca d’oro, letteralmente. I denti d’oro o le corone d’oro erano molto frequenti in Unione Sovietica e, nonostante il loro dubbio valore estetico – almeno secondo il gusto di oggi – avevano un valore reale molto considerevole. Ma perché le persone custodivano l’oro nei denti?

Un regalo di diploma

“Quando mia sorella si diplomò a Samarcanda, nel 1985, la sua compagna di classe Dinara ricevette un regalo dai suoi ricchi genitori. Corone d’oro per tutti i trentadue denti. Non è uno scherzo! Denti sani, bianchi e giovani furono molati e dotati di corone", ricorda Bamsuper, un utente di un forum su Pikabu.

Un regalo del genere era abbastanza frequente. Era un po’ come ricevere un’auto o un orologio costoso per la laurea oggi: qualcosa di prestigioso, che faceva status. La tradizione di regalare denti d’oro in occasione di date ed eventi importanti era più forte nel Caucaso e nelle repubbliche sovietiche dell’Asia centrale. Lì, le corone d’oro venivano spesso applicate su denti sani all’inizio dell’adolescenza.

Un’altra usanza dell’Asia centrale era quella di regalare denti d’oro alle ragazze prima del matrimonio, se la famiglia aveva i soldi per farlo. In questo modo, la famiglia della sposa mostrava rispetto alla famiglia dello sposo. C’era però anche un altro significato: i denti d’oro erano il “capitale” di una donna; una garanzia che non avrebbe mai vissuto in povertà, qualora fosse stata ripudiata dal marito. Le corone d’oro potevano essere tolte e vendute e perfino passate in eredità: prese da un parente e fuse in modo da essere usate per i suoi denti.

Una forma di investimento

Tuttavia, specificità regionali a parte, in Urss i denti d’oro erano una tendenza della popolazione adulta (non si vedevano quasi mai su giovani e bambini al di fuori dell’Asia centrale e del Caucaso). Inoltre, spesso delimitavano un certo strato di persone: coloro che avevano soldi: speculatori (il commercio era un’attività illegale nel Paese), criminali… Alcuni lo consideravano un investimento redditizio: dopo tutto, il denaro poteva svalutarsi, mentre l’oro si apprezzava sempre. Altri cercavano di “riciclare” in questo modo i capitali ottenuti illegalmente.

In casi estremi, se fossero finiti in carcere, potevano sempre contare sull’oro per ottenere migliori condizioni di vita o per mettersi al riparo dagli attacchi. Ma una tale “miniera d’oro” poteva anche diventare una fonte di problemi, come descritto da Aleksandr Solzhenitsyn nel suo celebre “Arcipelago Gulag”: “I criminali comuni non disdegnano la rapina: se vedono un estone con i denti d’oro, lo mettono a terra e gli strappano i denti a colpi di attizzatoio”.

Protesi dentaria di tipo sovietico

Infine, l’oro in bocca era popolare per motivi pratici, a causa della mancanza di protesi in ceramica in Urss. Le corone dentali in metallo ceramica non erano disponibili nel Paese. Per questo motivo si usavano corone d’acciaio come protesi, e chi aveva soldi metteva denti d’oro al posto di quelli di metallo più povero.

“Ci è stato spiegato che l’oro purifica il corpo e dura più a lungo del titanio. Si diceva che il titanio assumesse odore e cattivo sapore nel tempo. Chi poteva permetterselo usava l’oro”, dice Zarifa Khasanova, cresciuta nel Kirghizistan orientale.

La tendenza a utilizzare denti d’oro è gradualmente tramontata con il crollo dell’Urss, quando sono state introdotte le moderne protesi dentarie. Ma i denti d’oro si possono ancora vedere nei sorrisi delle generazioni più anziane.

