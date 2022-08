Gli omicidi più crudeli e violenti che uccisero sette sovrani russi e pretendenti al trono

La strada verso il trono russo si rivelò una lotta spietata per molti. E non tutti sopravvissero…

1 / Fjodor II di Russia: strangolato

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Quando lo zar Ivan il Terribile morì, nel 1584, lasciò il trono al figlio Fjodor I, che non riuscì però a governare a causa delle sue cagionevoli condizioni di salute e del suo stato mentale alterato.

Il trono russo passò quindi nelle mani di Boris Godunov, reggente dell’erede, che divenne di fatto zar. Vista l’esperienza del defunto zar, che non aveva lasciato eredi capaci di governare, Godunov investì nell’educazione del proprio figlio.

Quando Boris Godunov morì, nel 1605, gli succedette il figlio Fjodor, di 16 anni, che salì sul trono come sovrano della Russia. Nonostante gli sforzi fatti dal padre per renderlo un buon governante, il regno di Fjodor II durò appena due mesi. I boiardi che avevano sostenuto Boris non vollero appoggiare il ragazzo, che non aveva esperienze di comando, e si schierarono dalla parte del Falso Dmitrij I, un impostore che arrivò a Mosca e rovesciò Fjodor II con la scusa di essere il figlio superstite di Ivan il Terribile.

Fjodor II fu strangolato insieme alla madre a soli 16 anni. Il suo corpo, lasciato in mostra alla folla, mostrava i segni di una lotta violenta.

2 / Falso Dmitrij I: ucciso al suo matrimonio

Gli ultimi minuti della vita del falso Dimitrij I, di Karl Gottlieb Wenig Dominio pubblico Dominio pubblico

Naturalmente quell’impostore, che era salito sul trono russo con l’inganno, aveva molti nemici potenti. Durante la sua cerimonia di nozze con una nobildonna polacca, per le strade di Mosca si creò una confusione talmente grande, con festeggiamenti eccessivi e fuori controllo, che i cospiratori, insoddisfatti del suo regno, approfittarono di quel momento per organizzare un colpo di Stato contro il nuovo zar che ritenevano illegittimo.

Il 17 maggio 1606, una folla di boiardi e di popolani armati prese d'assalto la Piazza Rossa e le stanze dello zar illegittimo. Il sovrano, spaventato, cercò di fuggire e saltò dalla finestra della camera direttamente sul marciapiede, ferendosi gravemente. La folla inferocita lo catturò e lo fece a pezzi.

Trascinarono il suo corpo sulla Piazza Rossa, lo spogliarono e lo martoriarono. Il cadavere, fatto a pezzi, rimase esposto per due giorni, prima di essere seppellito dietro le porte di Serpukhov, nel vecchio cimitero. Quando cominciarono a diffondersi voci di miracoli sulla sua tomba, il suo corpo fu riesumato, bruciato e ridotto in cenere, che fu poi mescolata con polvere da sparo e sparata da un cannone.

LEGGI ANCHE: La misteriosa morte di Dmitrij, l'ultimo figlio di Ivan il Terribile

3 / Ivan Dmitrevich: impiccato all'età di tre anni

"Il volo di Marina Mniszek", dipinto di Leon Jan Wyczółkowski Dominio pubblico Dominio pubblico

Il 16 dicembre 1614, un boia mise una corda al collo di un bambino di tre anni. Un attimo dopo, quel bambino penzolava nel vuoto. I suoi contemporanei sostennero che la corda non si era stretta bene intorno al collo del bambino perché il suo corpicino non era abbastanza pesante: perciò si ipotizza che il bimbo fosse morto solo qualche ora dopo per ipotermia.

Questo tragico destino fu il risultato del tentativo della madre, moglie di due pretendenti al trono illegittimi e protagonista di molteplici crisi politiche durante il Periodo dei Torbidi, di stabilire Ivan come erede legittimo, nonostante la recente elezione di Michele I al trono russo e l'istituzione della Casa dei Romanov.

4 / Ivan VI di Russia: imprigionato a vita all'età di un anno, poi ucciso in prigionia

Mirovich davanti al corpo di Ivan VI. Dipinto di Ivan Tvorozhnikov Dominio pubblico Dominio pubblico

Quando Elisabetta, la figlia secondogenita dello zar Pietro il Grande, si impadronì del trono russo con un colpo di stato, allontanò dal potere il più giovane monarca russo: Ivan VI perse il trono quando aveva solamente un anno.

Il bambino fu quindi allontanato dalla capitale e trascorse il resto della sua vita in prigionia, sotto la costante minaccia di morte, poiché le guardie avevano l'ordine di ucciderlo immediatamente se ci fossero stati tentativi o richieste di liberazione.

Il bambino fu privato della sua identità, della possibilità di socializzare e persino del nome: anche alle guardie fu fatto divieto di parlare con “il senza nome”, così come veniva chiamato il piccolino.

Le sofferenze e la vita di Ivan terminarono bruscamente il 5 luglio 1764, quando un ufficiale dell'esercito imperiale russo, venuto a conoscenza dell'identità del prigioniero, tentò di liberare l'imperatore spodestato e di riportarlo al potere. Le guardie della fortezza di Shlisselburg agirono secondo quelle sinistre istruzioni e uccisero il giovane reale non appena vennero a conoscenza della cospirazione.

5 / Pavel I: picchiato e strangolato nella sua camera da letto

L'assassinio dello zar Paolo I di Russia, marzo 1801 (1882-1884) Dominio pubblico Dominio pubblico

Nella notte tra l'11 e il 12 marzo 1801, le porte della camera da letto dello zar, nel castello Mikhailovskij di San Pietroburgo, si spalancarono e nella stanza fecero irruzione 12 cospiratori. Infuriati per il rifiuto dello zar di abdicare, lo attaccarono: picchiarono e strangolarono a morte il sovrano.

6 / Alessandro II: ucciso da una bomba

L'assassinio di Alessandro II, disegno di G. Broling, 1881 Dominio pubblico Dominio pubblico

Durante il regno di Alessandro II, terroristi e rivoluzionari cercarono di uccidere lo zar ben undici volte! Ci provarono con pistole, revolver, scorte di dinamite e bombe a mano. L'imperatore ebbe la fortuna di schivare tutti gli attacchi e le esplosioni. Tranne una.

Dopo dieci tentativi falliti di assassinio, i terroristi optarono per le bombe, con l’intento di lanciarle contro la carrozza dell’imperatore in movimento. Il 1° marzo 1881, un membro dell'organizzazione clandestina Narodnaja Volja lanciò una bomba contro la vettura dello zar. Incredibilmente, Alessandro II sopravvisse anche questa volta. Desideroso di parlare con il terrorista detenuto, lo zar non si allontanò immediatamente e si espose a un altro attacco da parte di altro cospiratore.

Il secondo terrorista lanciò una bomba ai piedi dello zar. L'esplosione causò ferite mortali a entrambi: Alessandro Perse le gambe e fu portato al Palazzo d’Inverno in condizioni disperate, dove morì pochi minuti dopo.

LEGGI ANCHE: Cinque donne russe che furono pronte a tutto pur di rovesciare lo zar

7 / Nicola II: giustiziato da un plotone di esecuzione

L'esecuzione dello zar Nicola II e della sua famiglia a Ekaterinburg Mary Evans Picture Library/Global Look Press Mary Evans Picture Library/Global Look Press

L'ultimo imperatore russo fu giustiziato da un plotone di esecuzione nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1918, nei sotterranei della Casa Ipatiev, a Ekaterinburg. Anche i suoi familiari più stretti - la moglie Aleksandra e i loro cinque figli - furono giustiziati.

LEGGI ANCHE: Romanov, gli ultimi giorni prima del massacro

Sebbene alcuni bolscevichi avessero pianificato un processo aperto all'ex imperatore, il rischio di una cospirazione anti-rivoluzionaria per liberare il monarca e ripristinare il suo potere si rivelò fatale per il destino degli ultimi membri della famiglia reale.

LEGGI ANCHE: Le assurde tradizioni reali che fecero ammalare i figli dei Romanov

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale