Com’era la Russia nel 1952 (FOTO)

Il regime di Stalin aveva allentato la sua morsa e la vita in Unione Sovietica stava lentamente tornando alla normalità dopo l’atroce Seconda guerra mondiale

All’inizio degli anni ‘50 a Mosca si stava lavorando alla costruzione delle Sette Sorelle, i grattacieli staliniani che hanno profondamente segnato lo skyline della capitale. In molte foto dell’epoca si possono osservare quegli enormi palazzi in costruzione sullo sfondo.

Uno dei primi grattacieli a essere completato fu l'edificio residenziale sul lungofiume Kotelnicheskaja: in questa foto svetta sullo sfondo; in primo piano, invece, un camion per la rimozione della neve.

Uno degli eventi più importanti dell'anno fu l'apertura del canale di navigazione Volga-Don, lungo 101 km.

In questa foto, i costruttori navali del Cantiere Baltico di Leningrado si recano al lavoro.

Scaricatori di Novorossijsk in pausa.

Alcune auto Moskvich 400 prodotte dalla casa automobilistica sovietica Moskvich.

All'interno dell'officina dei motori dello stabilimento di Moskvitch.

Conferenza di tutte le Chiese e le associazioni religiose concessa dalle autorità sovietiche, con il Patriarca Aleksij I di Mosca (al centro, sotto il ritratto di Stalin).

Il poeta Sergej Mikhalkov, autore del testo dell'inno sovietico, e suo figlio Nikita Mikhalkov, futuro famoso regista russo.

La partenza di una gara motociclistica.

Anche le manifestazioni erano parte della vita sovietica. Nella foto, la manifestazione per la festa del 1° maggio, giorno della pace, del lavoro e della primavera.

La parata militare che si tiene ogni anno il 9 maggio sulla Piazza Rossa a Mosca.

I partecipanti delle Spartachiadi, la competizione sportiva organizzata dall’Urss in risposta alle Olimpiadi.

Joseph Stalin partecipa alle celebrazioni del Primo Maggio in cima al Mausoleo di Lenin in Piazza Rossa a Mosca.

Donne raccolgono i semi dai girasoli.

Venditore di giornali di un villaggio.

Un concerto all'aperto per i lavoratori delle fattorie collettive.

Galina Ulanova interpreta Aurora nel balletto “Il lago dei cigni” sul palco del Teatro Kirov di Leningrado (oggi San Pietroburgo).

Una delle rare cose che non è cambiata nel corso dei secoli: il Teatro Bolshoj di Mosca.

La cantante lirica Irina Maslennikova mentre prova una pelliccia.

La nuova stazione della metropolitana Belorusskaja, sulla linea Circolare, aperta nel 1952.

I contadini di una fattoria collettiva caricano il grano sui carri.

Seduta dal dentista.

Un ufficio postale mobile per le comunicazioni e i telegrammi.

L'Unione Sovietica era famosa per i successi dei suoi cittadini negli scacchi e le donne non facevano eccezione. Nella foto sotto, Valentina Belova (a sinistra) durante una partita del torneo internazionale di scacchi femminile a Mosca.

“I suoi documenti, per favore!”.

Bambini del campo dei pionieri “Artek” in Crimea passeggiano sulla spiaggia.

Giovani pionieri giocano con modellini navali…

... e con modellini di aerei

Il gruppo di canto e danza dei bambini della Casa dei Pionieri di Mosca è stato guidato per 25 anni da Vladimir Loktev (e ora porta il suo nome).

L'inaugurazione del Palazzo della Cultura per i lavoratori a Cheljabinsk.

Le autorità sovietiche vietarono il Natale, ma permisero di festeggiare Capodanno con un nuovo simvolo: l’albero di Capodanno. La festa fu pensata specialmente per i bambini, in modo che potessero ricevere regali.

