Vi spiego perché l’inverno in Russia è il periodo migliore dell’anno (OPINIONE)

I miei amici hanno sempre giudicato strana la mia passione per le giornate gelide, quando il termometro segna -20°C e la neve si perde a vista d’occhio. Solo coloro che hanno sperimentato il vero inverno russo mi capiscono e apprezzano quello che secondo me è il periodo più magico dell’anno. Ma cosa spinge le persone come me ad aspettare con attesa fremente l’arrivo di una stagione rigida, buia e infinita?

Ti fa sentire vivo

Getty Images Getty Images

Non so voi, ma quando fa caldo mi sento troppo fiacca per fare qualsiasi cosa. Quando fuori il cielo è grigio e la colonnina di mercurio segna una temperatura vicina allo zero, mi sembra tutto troppo cupo e triste… Ma quando si arriva a -10/-15°C basta mettere il naso fuori di casa per sentirsi subito rinvigoriti! Questa temperatura fa scorrere il sangue più forte nelle vene e il cuore ricomincia a pompare con insistenza. La mente si rigenera e i polmoni si rinfrescano. Sulla pelle del viso si sente un leggero formicolio e le guance diventano rosee all’improvviso. È semplicemente energizzante!

Ci si diverte con gli sport invernali

Ragazzi alle prese con lo sci di fondo Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

I russi amano gli sport invernali e sono degli ottimi atleti. Senza l’inverno, ovviamente, sarebbe molto difficile praticare queste attività. Certo, si può andare a pattinare sul ghiaccio in un impianto al chiuso… ma farlo sotto il cielo di Mosca, tra i viali del Parco Gorkij o a VDNKh, non ha prezzo!

Poi ci sono dei veri e propri passatempi nazionali che non possono essere ricreati al chiuso e che hanno bisogno di neve adeguata e di temperature gelide: lo slittino, lo sci di fondo, i tuffi ghiacciati che ogni anno si fanno per l’Epifania ortodossa o semplicemente per divertimento…

Il mio sport invernale preferito è lo snowboard. Ci sono posti in Siberia, per esempio, dove la neve è praticamente assicurata da novembre a maggio; ma è bello poter fare un po' di snowboard anche a poche fermate dalla Piazza Rossa (ci sono delle piste di allenamento a pochi minuti a piedi dalla stazione Nagornaja e a Vorobjovyj Gory).

È un periodo indissolubilmente legato alla cultura e all'identità russa

Vasilij Surikov. La presa di una città di neve Museo Russo Museo Russo

L’inverno, con le sue abbondanti nevicate, è uno dei simboli della Russia. Gli slavi infatti amano con tutto il cuore questa stagione: lo dimostrano i tantissimi proverbi e detti popolari coniati nel corso dei secoli. Quando vediamo sparire i nostri amati inverni a causa del cambiamento climatico (negli ultimi anni, a Mosca, si sono registrati inverni sorprendentemente “caldi”), cominciamo a perdere la nostra identità di russi: qualcosa di fondamentale per il nostro popolo e per la nostra cultura rischia di sparire per sempre, man mano che gli inverni si fanno più miti…

La cultura russa, infatti, vive di questi inverni lunghi e freddi: pensate al rito della banja, al cibo grasso e caldo, alle pellicce e ai colbacchi…

È super accogliente

Bambini ai mercatini di Natale in Piazza Rossa Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Bisogna ammetterlo: una delle cose più accoglienti che si possano immaginare è starsene raggomitolati sul divano, avvolti da una bella coperta, con un buon bicchiere di vino rosso o una tazza di tè caldo, leggendo un libro mentre fuori dalla finestra nevica. Oppure passeggiare per i mercatini di Natale, con tutte quelle belle luci natalizie e l’atmosfera di festa che riempie i volti dei passanti… Anche questo è incredibilmente accogliente e romantico… e senza l’inverno non esisterebbe! Per non parlare del week end in dacia, a scaldarsi davanti al fuoco del camino dopo un pomeriggio passato nel bosco… Insomma, avete capito dove voglio arrivare.

È follemente bello

Il Monastero Belogorskij a Perm Legion Media Legion Media

Non fraintendetemi, amo le giornate estive a Mosca, quando la città si veste di allegria e la gente passeggia fino a tardi nei parchi. Le strade si riempiono di vita e la natura esplode con tutta la sua bellezza. Ma una fredda giornata d’inverno è molto, molto di più: è una favola! Una favola che ha ispirato i più grandi scrittori, poeti, musicisti, artisti e compositori russi.

Puoi mettere in pausa la dieta

Il borsch è uno dei modi migliori per riscaldarsi durante l'inverno Legion Media Legion Media

Quando fuori fa davvero freddo, è un’ottima scusa per mangiare una buona fetta di torta (magari appena sfornata) o una tazza di cioccolata calda. Il cibo invernale in Russia è così sostanzioso e delizioso, che si può fare uno strappo alla dieta.

Fa bene alla salute

Corsa invernale lungo il fiume Enisej Ilja Naimushin/Sputnik Ilja Naimushin/Sputnik

Non sono un medico, ma posso dirvi che, contrariamente alla credenza popolare, ci sono molti benefici per la salute nello stare fuori al freddo (con moderazione, ovviamente... l'ipotermia non fa bene a nessuno!). Si dice che fare esercizio fisico a temperature gelide faccia bruciare più calorie. Il clima molto freddo, poi, è meno ospitale per gli organismi portatori di malattie; inoltre non c'è polline, quindi è certamente un sollievo per le persone con allergie.

Le temperature fredde possono avere dei benefici anche sulla pelle, visto che restringono i vasi sanguigni.

Infine, alcuni esperti di salute suggeriscono che fare esercizio al freddo rende i muscoli del cuore più forti, perché il cuore deve pompare più sangue ossigenato non solo per compensare l'attività fisica, ma anche per garantire che il corpo mantenga una temperatura sufficientemente calda.

Si può essere più versatili con i vestiti

Kirill Zykov/Moskva Agency Kirill Zykov/Moskva Agency

A mio avviso, quando fa molto freddo si può essere ancor più creativi e versatili con i vestiti (non so voi, ma io in estate indosso sempre gli stessi short, che alterno con alcune t-shirt). Ma quando la temperatura precipita, puoi vestirti a strati e combinare molti più capi del guardaroba.

Meglio troppo freddo che troppo caldo

Ded Moroz (Babbo Natale) e la sua nipotina Snegurochka (la Fanciulla delle nevi) Legion Media Legion Media

Riprendendo il punto precedente: quando fa troppo caldo si possono togliere ben pochi vestiti… e ci si squaglia lo stesso! Quando invece fa troppo freddo, basta mettere un paio di calzini pesanti in più o un bel cappello invernale per ritrovare una temperatura confortevole. ​​







LEGGI ANCHE: L’inverno russo: le foto più belle da Kaliningrad alla Kamchatka

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale