Così nel 1941 l'Armata Rossa subì un terribile disastro ma fermò la “guerra lampo” tedesca (FOTO)

Alle 4 del mattino del 22 giugno 1941, le forze della Germania nazista invasero l'Unione Sovietica: era scattata l’operazione Barbarossa, che avrebbe portato i soldati tedeschi ad avanzare verso le tre principali città del paese, Mosca, Leningrado e Kiev. Nonostante la feroce resistenza e i continui contrattacchi dell'Armata Rossa, il nemico si spinse rapidamente in profondità. Con il duro colpo inflitto ai campi d'aviazione sovietici, la Luftwaffe (l'aviazione militare tedesca) si assicurò la supremazia aerea fin dai primi giorni del conflitto.

“La nostra offensiva fu del tutto inaspettata: le unità (sovietiche, ndr) furono colte alla sprovvista nelle loro caserme e gli aerei erano fermi sui campi d'aviazione coperti dai teloni”, scrisse nel suo diario Franz Halder, capo di stato maggiore dell'alto comando dell’esercito tedesco.

Il 24 giugno le forze tedesche presero Vilnius, il 28 giugno Minsk e il 1° luglio Riga. Dopo l'accerchiamento e la sconfitta delle principali forze del fronte occidentale sovietico nella battaglia di Białystok-Minsk (più di 420.000 dei 625.000 soldati furono uccisi, feriti o fatti prigionieri), il comandante, il generale d'armata Dmitrij Pavlov, il capo di stato maggiore, il maggiore generale Vladimir Klimovskikh, e diversi altri comandanti furono arrestati e giustiziati.

In Ucraina, le forze di cinque corpi meccanizzati del fronte sud-occidentale sovietico si scontrarono in feroci battaglie con il 1° Gruppo Panzer tedesco nella zona di Brody-Lutsk-Rovno. Il vantaggio numerico dell'Armata Rossa come carri armati (2.500 contro 800) fu reso vano dalla mancanza di adeguate comunicazioni radio, dalla scarsa organizzazione della ricognizione, dal difettoso coordinamento delle azioni delle formazioni e dagli errori tattici dei comandanti. Come risultato, in una delle più grandi battaglie tra carri armati della storia, le truppe sovietiche subirono una pesante sconfitta: i corpi corazzati persero dal 70 al 90% dei loro carri armati. In realtà, molti avrebbero potuto essere riparati, ma furono abbandonati a causa della ritirata generale. Nemmeno i tedeschi uscirono indenni dalla battaglia: il ritmo della loro offensiva rallentò, e non riuscirono ad accerchiare e a sconfiggere le forze del fronte sud-occidentale.

Non in tutti i settori del fronte sovietico-tedesco - anzi, tutt'altro! - la Wehrmacht riuscì a condurre efficacemente la sua “guerra lampo”. Nell'Artico, il nemico avanzò solo poche decine di chilometri in territorio sovietico, senza riuscire a catturare il principale porto marittimo sovietico: Murmansk. “Ci avevano assicurato che avremmo preso Kandalaksha in 12 giorni e raggiunto il Mar Bianco, ma finora non ci siamo riusciti, anche se sono già passati sei mesi. L'umore dei soldati è basso: non si aspettavano una resistenza così ostinata da parte dei russi”, lamentò un caporale tedesco catturato nel gennaio del 1942.

Per due mesi - dal 10 luglio al 10 settembre - vicino a Smolensk si consumò una battaglia sanguinosa su larga scala; come risultato l'Armata Rossa perse più di 750.000 uomini tra morti, feriti, dispersi o prigionieri. L'efficacia di combattimento delle truppe sovietiche che coprivano la linea di avanzata tedesca verso Mosca fu gravemente minata.

Dal canto suo la Wehrmacht, contrariamente ai piani originali, dopo aver perso ben 100.000 uomini, fu trattenuta vicino a Smolensk per due mesi interi. Il comando tedesco cominciò a dubitare della reale possibilità di prendere Mosca prima dell'arrivo del freddo. “La situazione mostra con evidenza che abbiamo sottovalutato il colosso russo, che si è preparato alla guerra con quella determinazione assolutamente spietata che caratterizza gli stati totalitari”, scrisse Halder nel suo diario.

Le forze del Gruppo d'Armata Sud avanzavano inesorabilmente verso Kiev, la capitale dell'Ucraina sovietica, la cui perdita era impensabile per Stalin. L'11 luglio, il Quartier Generale e il Consiglio Militare del Fronte Sud-Occidentale ricevettero un telegramma dal Cremlino: “Vi avverto che, se fate anche un solo passo verso il ritiro delle truppe sulla riva sinistra del Dnepr e non difendete fino all'ultimo le zone fortificate sulla riva destra del Dnepr, subirete tutti una punizione crudele, come codardi e disertori”.

Georgij Zhukov, che aveva fatto presente la possibilità che le truppe sovietiche intorno a Kiev finissero in una “tasca”, il 29 luglio fu rimosso dal suo incarico di capo di stato maggiore.

La città resistette fino a quando, alla fine di agosto, per decisione di Hitler, il 2° Gruppo Panzer di Heinz Guderian fu rimosso dalla linea di avanzata tedesca verso Mosca e inviato a sud. Dopo aver sfondato le difese sovietiche, il 15 settembre, vicino alla città di Lokhvitsa, a est di Kiev, si unì al 1° Gruppo Panzer di Ewald von Kleist, completando così l'accerchiamento di quattro armate sovietiche.

Circa mezzo milione di soldati dell'Armata Rossa furono fatti prigionieri dai tedeschi. Il colonnello generale Mikhail Kirponos, comandante del fronte sud-occidentale, il maggiore generale Vasilij Tupikov, suo capo di stato maggiore, e un certo numero di altri comandanti di alto livello furono uccisi mentre cercavano di allontanarsi.

Una rapida spinta attraverso la regione baltica sovietica da parte delle truppe del Gruppo d'Armata Nord permise alla Wehrmacht di raggiungere le coste del Golfo di Finlandia all'inizio di agosto e di tagliare fuori la principale base della Flotta Baltica a Tallinn dalle forze dell'Armata Rossa. Il 27 agosto, le navi montarono un’operazione per superare il blocco fuori dalla città assediata in direzione di Leningrado.

La flotta trascorse tre giorni facendosi strada attraverso una fitta rete di campi minati finlandesi, sotto il continuo attacco delle torpediniere finlandesi e dell'aviazione tedesca. “Procedemmo da Tallinn a Kronshtadt sotto la copertura dei bombardieri tedeschi in picchiata”, scherzavano ironicamente i marinai sovietici. Nella cosiddetta “Traversata di Tallinn” (il nome russo dell'evacuazione), i russi persero ben 60 navi e 15.000 uomini, tra marinai, civili e soldati del 10° Corpo d'Armata.

Mentre nella parte europea del paese si svolgevano pesanti combattimenti contro i nazisti, la leadership sovietica decise di mettere al sicuro i suoi confini meridionali. L'operazione anglo-sovietica Countenance per invadere l'Iran, che era ormai saldamente nella sfera di influenza del Terzo Reich, iniziò il 25 agosto. Gli alleati rovesciarono il filo-tedesco Reza Shah Pahlavi, e presero il nord e il sud del paese sotto il loro controllo. Una delle principali vie attraverso le quali i rifornimenti militari sarebbero stati incanalati verso l'Unione Sovietica dalle potenze occidentali nell'ambito del programma Lend-Lease doveva essere stabilita attraverso l'Iran in un breve periodo di tempo.

L'8 settembre, le truppe tedesche presero la città di Shlisselburg sulle rive del lago Ladoga, completando così l'accerchiamento terrestre di Leningrado. Da nord, la seconda città più importante dell'Unione Sovietica fu bloccata dall'esercito finlandese. Circa mezzo milione di truppe sovietiche, quasi tutte le forze navali della Flotta del Baltico e una popolazione civile di fino a tre milioni di persone si trovarono intrappolate.

L'unico filo che ancora collegava Leningrado assediata con la “terraferma” era la via d'acqua attraverso il lago Ladoga: la cosiddetta “Strada della Vita”. Veniva usata per portare i rifornimenti di cibo e per evacuare la popolazione. Tuttavia, né questa linea di collegamento né gli aerei da trasporto potevano mantenere la città completamente rifornita, e durante l'inverno gli abitanti di Leningrado andarono incontro a una fame spaventosa.

La frantumazione del fronte sud-occidentale a Uman e Kiev permise ai tedeschi di organizzare un’offensiva sul Donbass ricco di carbone e sulla Crimea (importante dal punto di vista strategico), che Hitler descrisse come un’inaffondabile portaerei sovietica che minacciava il petrolio rumeno.

Il 26 settembre, formazioni dell'11° Armata del generale Erich von Manstein sfondarono le difese sovietiche sull'Istmo di Perekop e si fecero strada verso l’interno della penisola. La feroce resistenza delle truppe sovietiche e le considerevoli perdite, tuttavia, impedirono ai tedeschi di prendere Sebastopoli in un colpo solo. L'assedio della principale base della Flotta del Mar Nero, iniziato il 30 ottobre, sarebbe durato in totale 250 giorni.

La battaglia chiave del 1941 - la battaglia di Mosca - scoppiò all'inizio di ottobre. In un primo momento, l'Armata Rossa subì un disastro spaventoso. A causa di alcuni errori del comando sovietico, che non riuscì ad anticipare gli attacchi del nemico, le forze principali dei fronti occidentale e di riserva furono accerchiate e schiacciate vicino a Vyazma. Le truppe sovietiche persero più di 900.000 uomini tra morti, feriti, catturati o dispersi. Le forze assediate continuarono comunque a combattere fino al 13 ottobre.

I tedeschi trovarono la strada per Mosca praticamente libera: tutte le forze disponibili, compresi i cadetti dell'accademia militare, furono inviate in fretta e furia verso le linee difensive fino all'arrivo delle riserve. Per diversi giorni nella capitale regnò il panico e la popolazione si diede alla fuga; non mancarono saccheggi e razzie.

Per la Wehrmacht, la marcia verso il cuore dell’Unione Sovietica non si rivelò una passeggiata. Dopo molti mesi di ostinata resistenza e continui contrattacchi da parte dell'Armata Rossa, le truppe tedesche si scoprirono stremate. I soldati morivano in battaglie sanguinose e il freddo stava iniziando a uccidere i cavalli, causando una pericolosa interruzione dei rifornimenti.

I tedeschi pensavano di poter dare la spallata decisiva a Mosca, senza però sapere che nuove e consistenti riserve dell’Armata Rossa si stavano radunando nella capitale. Il 5 e 6 dicembre, le truppe di diversi fronti sovietici presero il nemico completamente alla sprovvista, lanciando una controffensiva su larga scala. La Wehrmacht, stordita, fu respinta di 100-250 km dalla capitale, e per diversi settori la ritirata si trasformò in una fuga in preda al panico.

Il comandante in capo delle forze di terra tedesche, Walther von Brauchitsch, e il comandante del Gruppo d'Armata Centro, Fedor von Bock, furono destituiti da Hitler. Heinz Guderian, anch’egli sollevato dal suo incarico, più tardi avrebbe scritto nel suo libro “Memorie di un soldato”: “L'avanzata su Mosca è crollata. Tutti i sacrifici e gli sforzi delle nostre valorose truppe si sono rivelati vani”.

Il trionfo fuori Mosca ebbe un significato enorme sia per l'URSS che per i paesi membri della coalizione anti-Hitler. La leadership sovietica credeva che il nemico fosse ormai in ginocchio e che fosse giunto il momento di intraprendere un’offensiva su larga scala per tutta la lunghezza del fronte sovietico-tedesco. Nonostante il fallimento della strategia del “blitzkrieg”, gli eventi successivi avrebbero dimostrato che era ancora presto per dare i tedeschi per spacciati.

